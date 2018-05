Kamal Mouzawak: “Matei o teu pai e o teu filho, vais comer a minha comida?”

Primeiro, foi o Souk el Tayeb. Em 2004, Kamal Mouzawak conseguiu levar agricultores de vários pontos do Líbano a vender os seus produtos num único mercado, em Beirute. Não para pôr tomate ou beringelas na mão dos fregueses, mas para mostrar que, apesar das divisões criadas pelos quinze anos de guerra civil (1975-1990), todos partilham um terreno comum. Num sábado de manhã, visitei o mercado, na baixa de Beirute: de um lado, esplanadas chiques, com aquecedores e capuccinos nas mesas; do outro, bancas com toalhas aos quadrados brancos e verdes estão cheias de conservas, frascos de água de rosas ou flor de laranjeira, doces, pães de vários tipos, sabões, legumes, frutas... Há (sobretudo) mulheres libanesas, sírias, iraquianas, etíopes. E há gente de todas as comunidades: sunitas, xiitas, drusos, cristãos...

Dias depois, sentei-me à mesa do Tawlet, em Mar Mikhaël, um bairro que está na moda, cheio de restaurantes sofisticados e galerias de arte. O primeiro Tawlet abriu em 2009 para dar a mão a mulheres vindas de vários pontos do país, do Norte e do Sul, das montanhas ou do litoral, libanesas, palestinianas ou sírias (e já vai em quatro restaurantes, em várias regiões). Cada dia há uma mulher diferente a tomar conta da ementa, sempre com a comida da sua terra. Hoje quem faz o almoço é a Anna, 46 anos, vinda do Sri Lanka há 22 (e o buffet será totalmente cingalês). Recebeu dois anos de formação no restaurante, e agora tem ela própria um negócio de catering. É mãe solteira e sustentou sozinha os dois filhos — agora, ele é um conhecido jogador de críquete e ela farmacêutica. A sua história de sucesso já foi até contada pela CNN, orgulha-se.

Quando nos encontramos, Kamal Mouzawak lança várias perguntas como se fosse ele o entrevistador. Pede para ver fotografias do restaurante Mezze, em Portugal, quando lhe explico que se trata de um projeto que tem várias pontes com o dele, e que ele provavelmente não acreditaria se lhe dissesse que só conheci o Tawlet um mês antes desta visita; ficou curioso com o ilustrador que fez os desenhos das ementas (João Catarino) e depressa o googlou. Depois, começámos a falar do seu tema favorito.

Porque é que a comida tem o poder de juntar as pessoas?

Em primeiro lugar, a comida é uma necessidade básica, uma coisa que temos de fazer todos os dias e mais do que uma vez por dia. É uma coisa que podemos fazer sozinhos, mas é também algo que partilhamos com os outros. E esta componente partilhável da comida é muito, muito importante. Ao mesmo tempo, é a expressão mais sincera e autêntica da identidade. De todas as expressões da tradição síria, por exemplo, aquela que se consegue transportar melhor para qualquer tempo ou lugar, e aquela que mais se conseguirá partilhar com os portugueses, é um muhammarah de Alepo, ou um fatteh de Damasco. É a comida. A comida é a forma mais autêntica das tradições e da história e é por isso que é importante.

As várias comunidades do Líbano lidam com a comida de forma diferente?

De maneira nenhuma. Cada grupo religioso tem os seus próprios dias festivos, que envolvem comida, o Natal e domingo de Páscoa para os cristãos, ou o Eid al-Fitr que é quando os muçulmanos terminam o jejum no último dia do Ramadão. O que eu acho incrível neste país é que às vezes temos os mesmos pratos, na Páscoa e no Eid al-Fitr, mas com nomes diferentes. A comida não é religiosa, de todo. Em Tripoli, por exemplo, com os [cristãos] maronitas e os muçulmanos: tirando o facto de um grupo não comer porco nem beber álcool, o resto é totalmente igual; mas os maronitas de Tripoli e os maronitas da montanha já comem de forma diferente (não completamente diferente, porque hoje em dia todos comemos massas com ketchup e pizas, tal como todos usamos calças de ganga).

A vinda de refugiados refletiu-se na cozinha?

De todo. Não foi preciso uma guerra para sírios e libaneses manterem uma relação, já fomos o mesmo país [até ao início do século XX]. Claro que temos agora mais sírios a trabalhar cá, nos restaurantes, talvez haja um ‘sotaque’ sírio mais forte, digamos assim. Mas sempre existiu. As tradições em Beirute, Tripoli, Saidon e Damasco são as mesmas, são cidades ricas, predominantemente sunitas, que faziam parte do império otomano, as pessoas casavam-se umas com as outras, o fatteh [feito com pão e vários outros ingredientes] pertence a todos estes sítios. Claro que há diferenças de uns lugares para os outros, mas as trocas sempre existiram. Não foi preciso chegarem 1,4 milhões de refugiados para trazer algo de novo.

Qual foi o impacto do Tawlet?

Tem impactos significativos como este: hoje, uma empregada doméstica do Sri Lanka está a cozinhar para a elite sofisticada de Beirute. A sociedade e as suas castas podem começar a comunicar. Ontem foi uma palestiniana que veio de um campo de refugiados para cozinhar aqui. É um impacto brutal. Nós não produzimos comida, produzimos desenvolvimento humano. Não me interessa nada vender legumes no mercado ou fazer comida num restaurante – não sou um restaurateur. Esta é apenas uma forma simples de as pessoas começarem a comunicar umas com as outras.

Quando junta pessoas de diferentes comunidades a trabalhar, o que sai daí?

Acontece sempre a mesma coisa: no início as pessoas estão muito cautelosas e com medo do ‘outro’. Aos poucos vão percebendo que o ‘outro’ não é diferente, que tem os mesmos problemas, receios, expectativas e sonhos. Facilmente ou se acabam a odiar uns aos outros, ou vão dizer: “OK, vamos procurar as nossas semelhanças em vez das nossas diferenças e construir a partir daqui.” Espero que as pessoas hoje sejam mais abertas do que antes, mas não tenho a certeza. Convidar uma mulher palestiniana para vir cozinhar [como fez o Tawlet] é muito ousado. Ontem eram o inimigo. Como é que eu como a comida do inimigo? “Matei o teu pai, ou o teu filho, como é que agora vais comer a minha comida?” Não é apenas uma questão de ‘gosto de ti’, ou ‘não gosto de ti’; é uma questão de princípio filosófico. Estamos num país onde as pessoas se matam umas às outras, é muito duro ultrapassar isso. Aceitar comer a comida do outro é aceitar o outro. É um grande desafio.

Acha previsível que se dê uma nova guerra civil?

Acho previsível em qualquer lugar do mundo. Hoje o antagonismo é tão marcado. Em França, nos Estados Unidos, no Brasil — é inacreditável as desigualdades que se veem lá.

O Líbano não é um caso particular?

É, porque temos armas. Porque temos muita diversidade. E porque estamos habituados a fazê-lo, por isso iremos fazê-lo novamente com facilidade. Temos de procurar mais pontes.