Epidemia de ébola continua a crescer mortalmente no Congo

O vírus reapareceu no início do mês e espalhou-se de uma zona rural do noroeste do país para a cidade de Mbandaka, na qual residem mais de 1 milhão de pessoas. Este é o nono surto que assola o Congo desde 1976 e 26 pessoas morreram nesta nova fase da epidemia

Sobe para 26 o número de vítimas mortais provocadas por um novo surto de ébola na República Democrática do Congo, com o ministro da saúde Oly Ilunga Kalenga a anunciar mais um caso fatal registado numa província do noroeste do país. Enquanto isto, mais de 4 mil doses de uma nova vacina, enviadas pela Organização Mundial de Saúde, serão usadas para estancar a mais recente fase da epidemia. Este é nono surto de um vírus que o país enfrenta desde 1976 e, para fazer face a este cenário, o governo disponibilizou uma verba de mais de 3 milhões de euros, até porque a propagação da doença pode ser mais rápida em centros urbanos densamente povoados A OMS decidiu, esta sexta-feira, não declarar o mais recente surto de ébola como um cenário de emergência a nível internacional, mas reconhece que o risco de contágio no Congo é “bastante elevado” e alertou nove países vizinhos para o risco de disseminação. Ainda de acordo com a entidade de saúde internacional foram identificadas 430 pessoas que podem ter tido contacto com a doença, estando os profissionais de saúde a trabalhar para localizar mais de quatro mil contactos de pacientes com ébola, espalhados pelo noroeste do país. Mais de onze mil pessoas morreram na Guiné-Conacri, Serra Leoa e Libéria por causa do vírus no ano de 2014.