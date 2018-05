Ataque bombista de rebeldes maoistas provoca morte de seis polícias na Índia

Grupo de rebeldes maoistas combate o governo indiano desde 1967 e já provocou a morte de mais de 12 mil pessoas desde o início do confronto com as forças do Estado

Seis polícias foram mortos quando rebeldes maoistas fizeram explodir, este domingo, um jipe de patrulha das forças de segurança com em engenho explosivo no distrito de Dantewada, no estado de Chhattisgarh, localizado na região leste da Índia, informa a cadeia televisiva New Delhi Television Limited. Cinco dos elementos policiais tiveram morte imediata, tendo dois outros sido transportados com lesões graves e em estado crítico para uma unidade hospitalar na capital do estado Raipur. O governante político do estado de Chaattisgarh, Raman Singh, reagiu ao ataque considerando que os "maoistas estão contra o desenvolvimento” e garantiu uma “forte retaliação contra este tipo de incidentes”. Inspirados pela revolução chinesa liderada por Mao Tse-Tung, os insurgentes naxalitas combatem o governo indiano desde 1967, envolvendo o gigante asiático num conflito interno, na sequência de uma revolta camponesa deflagrada na província de Naxalbari. Apoiados pelas populações rurais mais desfavorecidas, os guerrilheiros reivindicam o acesso à terra melhor e clamam por mais empregos para trabalhadores agrícolas, com o intituito, a longo prazo, de instituir um estado de índole marxista. O governo indiano classifica os maoistas como a maior ameaça à segurança interna do país. A influência dos radicais tem-se alastrado, nas últimas décadas, por uma grande área na parte central e leste do território, sendo a vasta zona com 92 mil quilómetros onde os rebeldes exercem influência conhecida como “Corredor Vermelho”, estendido desde a fronteira com o Nepal até ao litoral sudoeste De acordo com dados divulgados pelo governo em 2017, os guerrilheiros naxalistas causaram 12 mil mortos desde o início do conflito, a maioria civis.