Vítimas de abuso sexual por parte de padres chilenos aplaudem renúncia de todos os bispos do Chile

As vítimas de abuso sexual por padres católicos no Chile aplaudiram hoje a atitude de todos os membros da Conferência Episcopal do país de renuncia, considerando que este foi um primeiro passo para curar a igreja local. "Alegra-me que se comece a curar a igreja destes verdadeiros corruptos e criminosos", disse Juan Carlos Cruz, que diz ter sido abusado em adolescente pelo padre Fernando Karadima, o evento que desencadeou a atual crise na igreja chilena. Em entrevista à estação de televisão CNN, Juan Carlos Cruz congratulou-se com a renúncia considerando tratar-se de um gesto sem precedentes na história da igreja.

"A Igreja não poderia ser liderada por homens que foram corrompidos pelas coisas do mundo", disse Cruz, que junto com James Hamilton e José Andrés Murillo, também vítimas do Curta Karadima, foram recebidos pelo papa Francisco antes das reuniões com os bispos, quando ele os hospedou em sua casa e pediu perdão. Todos os bispos chilenos apresentaram hoje a sua renúncia ao papa Francisco depois de três reuniões com o pontífice na sequência do escândalo de abusos sexuais que abalou o clero no Chile. Um total de 34 bispos do Chile foram convocados de 15 a 17 de maio para se reunir com o papa Francisco depois de uma série de erros e omissões na gestão de casos de abuso, especialmente em relação ao caso de Juan Barros, acusado de encobrir o padre Fernando Karadima.

Karadima foi condenado em 2011 pela justiça canónica a uma vida de reclusão e penitência por esses atos. Juan Barros, nomeado bispo em março de 2015 pelo papa Francisco, foi acusado no Chile de encobrir os casos de abuso sexual cometidos pelo influente Fernando Karadima quando era pastor da igreja El Bosque, em Santiago. Francisco convocou os bispos depois de descobrir que estava mal informado este caso tendo também reunido com as vítimas. No final de três reuniões com o papa Francisco, os bispos anunciaram que assinaram um documento oferecendo a sua renúncia, colocando assim o seu destino nas mãos do papa. Os bispos referiram também que se vão manter em funções enquanto o papa não tomar uma decisão e pediram desculpas pela dor causada às vítimas.