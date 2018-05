Vários mortos em tiroteio em escola do Texas

Um atirador terá disparado tiros esta sexta-feira numa escola do ensino secundário em Santa Fé, no Texas, EUA, segundo informações das autoridades locais. Duas fontes policiais disseram à CNN que “há vários mortos” Ao que tudo indica, pelo menos uma aluna terá sido alvejada numa perna

As últimas informações divulgadas pela CNN dão conta de “vários mortos” no tiroteio desta manhã numa escola secundária de Santa Fé, no Texas, EUA.

Pouco depois do incidente o sub-diretor da escola , Cris Richardson, declarara: “Fizemos um trabalho extraordinário”. Segundo testemunhas no local um homem terá entrado numa sala de aula, começando a disparar com o que parecia ser uma espingarda.

“Levámos os alunos em segurança para fora do edifício para que pudessem reunir-se com os seus pais”, acrescentou ainda Richardson.

As últimas informações disponíveis dão conta de uma detenção na sequência deste ataque.

Na página de Facebook da escola pode ler-se que “a situação ainda decorre mas já foi controlada”. Na mesma publicação é ainda referido que “há feridos confirmados”.

A publicação da escola secundária de Santa Fé na sua página de Facebook, na íntegra: “Esta manhã [hora local] ocorreu um incidente na escola secundária envolvendo um atirador. A situação ainda decorre, mas já foi controlada. Existem feridos confirmados. Mais detalhes vão ser divulgados mal tenhamos novas informações. As autoridades vão continuar a garantir a segurança do edifício e a levar a cabo todas os protocolos de emergência para libertar e transferir os estudantes para outro local. (...) O distrito continuará a mantê-los informados à medida que existam novas informações. A segurança e a comunicação são as nossas prioridades.”

Uma aluna da escola disse à CNN que os estudantes estavam a participar num simulacro de incêndio quando começaram a escutar-se disparos.

“Os professores disseram-nos para ficarmos quietos mas começámos todos a correr”, afirmou Angelica Martinez, de 14 anos.

Um vídeo divulgado mostra o que parece tratar-se de uma evacuação do edifício onde ocorreu o tiroteio, com os estudantes a serem inicialmente levados para um campo de jogos e a despejarem o conteúdo das suas mochilas no relvado.