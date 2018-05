Um professor e um estudante morrem em acidente com autocarro escolar nos EUA

Um autocarro escolar que levava estudantes para uma visita de estudo a um local histórico de Nova Jérsia, Estados Unidos da América, colidiu na passada quinta-feira com um camião do lixo, causando a morte de um professor e de um estudante.

Na sequência do acidente, o autocarro ficou tombado no separador central da Autoestrada 80, em Monte Olive, com a frente destruída e o volante exposto.

Algumas das vítimas foram arrastadas para fora da saída de emergência, na parte de trás do autocarro e para uma escotilha de escape no tejadilho do autocarro.

Mais de 40 pessoas foram transportadas para hospitais da área.

"Ouvi um som de derrapagem e depois caímos na estrada", disse o estudante Theo Ancevski, que viajava na quarta fila do autocarro e que foi transportado ao hospital para fazer curativos em cortes e arranhões.

"Muitas pessoas gritavam e estavam penduradas nos cintos de segurança", acrescentou.

A parte dianteira do camião vermelho ficou completamente destroçada com o acidente, registado a perto de 80 quilómetros a oeste de Nova Iorque.

O autocarro transportava 45 pessoas, entre as quais 38 estudantes.

Segundo as autoridades, quarenta e três passageiros do autocarro e o motorista do camião foram transportados para hospitais.