Presidente do Equador cancela sistema de segurança milionário para proteger Assange

Um dia após a investigação jornalística que dava conta de um sistema de segurança milionário na embaixada de Londres no Equador, o Presidente equatoriano ordenou o cancelamento da segurança reforçada para Julian Assange.

“A partir de agora, a embaixada do Equador em Londres terá o esquema de segurança normal, semelhante ao sistema das outras embaixadas equatorianas”, anunciou o Governo de Lenin Moreno, que já tinha considerado o caso de Assange “uma pedra no sapato”.

Segundo a investigação do jornal “The Guardian” em parceria com o grupo de jornalistas de investigação Focus Ecuador, foi em 2012 que o então chefe de Estado do Equador, Rafael Correa, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Ricardo Patiño, deram aval ao esquema de segurança milionário – assegurado por uma empresa privada internacional – com um orçamento de 5 mil milhões de dólares (4,2 mil milhões de euros), inicialmente para proteger Assange. Só depois é que esta empresa começou a controlar os passos do fundador do Wikileaks, passando a “Operação Convidado” a ser designada “Operação Hotel”.

O jornal britânico escreve que as relações entre o fundador do Wikileaks e os serviços da embaixada se complicaram, depois de Assange ter conseguido entrar no sistema informático da embaixada. Contudo, o Wikileaks negou através da rede social Twitter que o seu fundador tenha invadido a rede informática da embaixada, falando numa “campanha de difamação arquitetada pelos governos dos EUA e do Reino Unido.”

Desde 2012 que o ativista se encontra refugiado na embaixada do Equador em Londres, com receio de ser extraditado para a Suécia, onde enfrenta acusações de crimes sexuais, que sempre negou. Nos últimos cinco anos, Assange recebeu na embaixada visitas de ativistas, piratas informáticos, advogados, jornalistas e responsáveis políticos, como o Nigel Farage, que foi líder do Partido Para a Independência do Reino Unido (UKIP).

Atualmente, Julian Assange não quer sair da embaixada no Equador para evitar ser extraditado para os EUA face à divulgação de milhares de documentos diplomáticos e militares confidenciais.