Novo alerta no Havai. Erupção no cume do Kilauea lança cinzas a 9 mil metros de altura

As autoridades emitiram novo alerta para os moradores da Ilha Grande do Havai, recomendando que se protejam e eventualmente procurem abrigos, depois de uma erupção no cume do vulcão Kilauea ter projetado cinzas a 9 mil metros de altitude.

Cerca de 18 mil máscaras foram distribuídas após a erupção, que ocorreu antes do amanhecer desta quinta-feira (hora local), tendo o Serviço Geológico dos EUA avançado, em comunicado, que “a qualquer momento a atividade vulcânica pode tornar-se mais explosiva”.

Em risco estão, sobretudo, os residentes na área ao redor do vulcão, mas a orientação e velocidade do vento pode levar as cinzas até à cidade de Hilo, a cerca de 50 quilómetros do Monte Kilauea, e lugar onde residem 43 mil pessoas.

As autoridades locais insistem que os moradores devem estar preparados para uma retirada de emergência, que pode acontecer a qualquer momento, sem aviso prévio.

O Kilauea, a 1.200 metros de altitude, é um dos vulcões mais ativos no mundo e um dos cinco existentes no arquipélago norte-americano. Tem entrado em erupção continuamente desde 1983, mas nas últimas semanas, a lava proveniente de várias fissuras nas encostas do vulcão já obrigou cerca de 2.000 pessoas a abandonarem as suas casas. Pelo menos 40 habitações ficaram destruídas.

Desde o dia 3 de maio, e junto à cratera, registaram-se durante vários dias dezenas de sismos, alguns de magnitude superior a 5 na escala de Richter.