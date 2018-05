Maior que o Watergate? Pode ser mas cada campo apresenta razões diferentes para isso

Desde o escândalo do Watergate já houve muitos outros piores que o Watergate. Ainda esta quinta-feira ficámos a saber que a nova diretora da CIA destruiu registos de vídeo que eram a prova da tortura sofrida por vários suspeitos de terrorismo no pós-11 de Setembro. O escândalo Irão-Contra, quando os Estados Unidos venderam armas ao Irão e o utilizaram para financiar milícias antiesquerdistas na Nicarágua, é pior do que o Watergate. Mas o nível a que os russos podem ter influenciado as eleições presidenciais, inclinando a balança a favor de Donald Trump através de manobras cibernéticas desenhadas para plantar notícias falsas na internet ou através de alegados contactos entre enviados do Kremlin e a equipa do atual presidente, é de certo maior que o Watergate.

“O Watergate, na minha opinião, é uma versão pálida daquilo com que nos confrontamos agora", disse James R. Clapper Jr., ex-diretor da Agência Nacional de Informações. David Corn, autor de um livro sobre o alegado conluio entre Trump e os russos - “Roleta Russa” - descreveu o caso como “muito maior do que o que aconteceu no Watergate”. Um jornalista da The Atlantic, James Fallows, escreveu, depois do despedimento por Trump do ex-diretor do FBI James Comey, que “este escândalo está a parecer muito pior que o Watergate”. E até Carl Bernstein, o senhor Watergate, um dos jornalistas do “Washington Post” que expôs a invasão dos escritórios dos Democratas que depois se viria a provar ter sido ordenada pelos homens do Presidente Richard Nixon, também disse que o caso das alegadas ligações aos russos “é muito pior que o Watergate de muitas, muitas formas”.

Mas porque é que os apoiantes de Trump, e ele mesmo, começaram recentemente a usar também a expressão “pior que o Watergate”? O advogado de Donald Trump, Rudy Giuliani, não sabe se houve ou não um informador do FBI infiltrado na campanha de Trump, mas disse-o mesmo assim, desencadeando uma caça ao espião que pode ou não ter existido. A informação foi-lhe dita, disse ele, “off the record” mas agora já está cá fora e Donald Trump quer saber quem é este informador do Departamento de Justiça, esta toupeira nas suas fileiras. “Isto é maior do que o Watergate”, publicou o Presidente no Twitter.

Nessa manhã, Trump publicou, também no Twitter, uma citação de David Asman, apresentador de notícias na FOX: “Aparentemente, o Departamento de Justiça colocou um espião dentro da campanha Trump. Isto nunca foi feito antes, estão a tentar incriminar Trump por coisas que ele não fez”. E depois o comentário final do próprio Trump: “Isto é mesmo mau!”.

Ao longo das últimas duas semanas, escreve o “The Washington Post”, a equipa de Trump tem tentado investigar quem é o espião mas até agora sem sucesso. O próprio Guiliani disse à CNN que nem ele nem o Presidente têm a certeza que existiu um enviado do FBI. “Durante muito tempo sim, foi-nos dito que poderia haver algum tipo de espionagem. O Presidente, a certo ponto, pensou que eram escutas. E talvez ele esteja mais próximo da verdade do que aquilo que muitas pessoas pensam”, disse o ex-mayor de Nova Iorque. Também o jornalista e comentador Sean Hannity, confesso fã de Trump, disse, a confiar no que as suas fontes lhe dizia, “estamos perante um caso de abuso de poder que é muito maior do que o do Watergate”.

Todos sabemos como acabou o Watergate. Nixon foi afastado sob uma nuvem de enorme desconfiança dos americanos no seu Presidente e nas suas instituições e alguns pormenores que parecem tecer uma ligação entre as duas administrações. Há o conhecido desprezo de Nixon pelos meios de comunicação social, que vemos também em Trump, mas há mais. Nixon ordenou o despedimento de Archibald Cox, o procurador especial que investigava o Watergate, mas o segredo acabou quando foram reveladas gravações em que se ouvia Nixon a pedir à CIA que impedisse o FBI de concluir a investigação. A acreditar no que várias fontes revelaram ao “New York Times” e ao “Washington Post” sobre reuniões que Trump mantém com o seus advogados e até com diplomatas russos, o Presidente terá assumido que despedir James Comey, foi como “o aliviar de uma enorme pressão” a que “estive sujeito por causa da Rússia”.

Dependendo daquilo que o procurador especial Robert Mueller consiga provar, este caso pode mesmo revelar-se, como o Watergate se revelou, apenas a ponta do iceberg de uma extensa rede de influências estabelecida para prejudicar ilegitimamente um partido adversário.