Líder do Podemos compra quinta de luxo e gera onda de críticas em Espanha

A compra de uma moradia no campo pelo secretário-geral do Podemos, Pablo Iglesias, e pela sua companheira, Irene Montero, deputada pelo mesmo partido, está a dar que falar em Espanha. Adquririda por 600 mil euros (há notícias que referem 660 mil), a casa de 250 metros quadrados fica a cerca de 40 quilómetros de Madrid, tem piscina, uma extensa área de jardim e, desde que o negócio foi tornado público, o país inteiro pode apreciar em detalhe as suas amplas divisões, a decoração rústica e os alpendres generosos.

Não são os móveis a razão da discórdia. Criticados internamente - ainda que não de forma oficial - e apontados a dedo pelos restantes partidos, o problema não está sequer no negócio em si, nem em eventuais suspeitas que o envolvam. A compra caiu mal porque representa, aos olhos de quase toda a gente, uma “contradição” entre o Iglesias proprietário e o Iglésias político.

Interpelando diretamente os militantes e simpatizantes do Podemos, Pedro Sánchez, líder do PSOE, desafiou-os a avaliar a “coerência“ de Pablo Iglesias e “a tirar as devidas conclusões sobre o que este diz e o que faz”.

Afinal, foi Pablo Iglesias quem, há quatro anos, assegurou que não se podia confiar a economia de um país a “alguém que compra uma casa de luxo por 600 mil euros”, numa referência a Luis de Guindos, ex-ministro da Economia e membro do PP.

Uma casa para a família

Em sua defesa, Pablo e Irene viram-se forçados a apresentar uma justificação e, via Facebook, dirigiram-se aos “companheiros” do Podemos. Alegam que a moradia “é para viver e não para especulação”, e que a compraram a pensar no futuro dos filhos, já que vão ser pais em breve, de gémeos. Explicaram também que o negócio foi efetuado com recurso a um crédito de 540 mil euros, assumido pelos dois, ficando cada um a suportar uma renda mensal de 800 euros.

“Sabemos que muitas famílias espanholas, mesmo com dois salários, não podem assumir uma hipoteca como esta, por isso julgamos tão importante defender salários dignos para todos”, diz a nota.

Irene Montero, numa conferência de imprensa, explicou-se também. “Há algum tempo que estamos empenhados em empreender um projeto familiar e parte dele passa por encontrar uma casa. Queríamos viver no campo, considerámos a hipótese com os salários que temos e demos todas as explicações que julgo pertinentes sobre o assunto”, afirmou.

Mas o casal não está a obter muita compreensão. No interior do Partido, os media espanhóis afirmam que apesar de estar a ser cumprido uma espécie de voto de silêncio, o mal-estar é visível e nas redes sociais, mesmo os militantes, têm criticado duramente o líder. Ou publicado ‘memes’ a brincar com a situação.

Da parte do Ciudadanos, Albert Rivera tomou também uma posição pública, apontando o “populismo” do Podemos por “dizer uma coisa e fazer outra”.

Até agora, apenas Pablo Echenique, secretário do Podemos, fez declarações em sentido contrário, denunciando como “reacionários” os que veem na quinta de luxo uma incoerência por causa do posicionamento político do casal.