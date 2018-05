Homem detido depois de abrir fogo em resort de golfe de Donald Trump

Um homem munido com uma arma de fogo entrou a gritar, em protesto, contra Donald Trump na madrugada desta sexta-feira, antes de se envolver numa troca de tiros com a polícia e de ter sido posteriormente detido no interior do “Trump National Doral Golf Club”. O resort, localizado perto de Miami, foi adquirido em 2012 pelo atual chefe de estado norte-americano, que não se encontrava no local quando tudo aconteceu.

A força policial foi notificada à 1h30 (hora local), como referem as autoridades citadas pela CNN. No local, assistiu-se a uma troca de disparos entre o detido e os agentes, tendo um dos polícias ficado ferido.

“Os agentes não hesitaram um segundo para conseguirem parar aquele indivíduo que estava a disparar ativamente no lóbi do hotel”, explica o diretor da polícia de Miami-Dade, Juan Perez. “Eles arriscaram as suas vidas, porque sabiam que tinham de entrar no hotel para salvar outras vidas”, frisa Perez.

Até ao momento ainda são desconhecidas as razões que levaram o detido a invadir o resort com mais de 320 hectares, mas a mesma fonte policial revela que o atirador - antes de ser neutralizado com um tiro - vociferava contra o Presidente norte-americano. “É tudo o que sabemos até agora”, assegura Perez, acrescentando que o atacante “tinha uma bandeira americana que colocou sobre o balcão do hotel”.