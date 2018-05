A pior crise humanitária na guerra do Iémen ainda está para vir, alerta Amnistia Internacional

Dezenas de milhares de iemenitas estão a fugir das suas casas por causa da intensificação dos combates junto à costa ocidental do país. O alerta é da Amnistia Internacional, que esta quinta-feira publicou um relatório sobre o Iémen. O documento refere que a pior crise humanitária no conflito ainda está para vir se os combates envolverem áreas urbanas.

Civis deslocados na cidade de Áden, no sul do país, descreveram “terríveis ataques de morteiros, ataques aéreos, minas terrestres e outros perigos” na ofensiva liderada pelo Governo. Em 2015, a Arábia Saudita lançou uma coligação militar que apoia o executivo internacionalmente reconhecido do Presidente do Iémen, Abd Rabbuh Mansur Al-Hadi, contra os rebeldes houthis aliados do Irão.

A ofensiva governamental, apoiada por meios aéreos e terrestres, mudou-se para norte ao longo da costa do Mar Vermelho para assumir Hodeida, uma das principais portas de entrada de carregamentos de navios, ajuda humanitária e bens comerciais no país.

“O impacto humano desta nova ofensiva militar nas áreas costeiras ocidentais do Iémen fica claro nas histórias angustiantes partilhadas por civis deslocados pelo conflito”, disse Rawya Rageh, consultora sénior da Amnistia Internacional para a resposta a crises, citada pela Al Jazeera.

Segundo as Nações Unidas, os combates ao longo da costa ocidental do Iémen desalojaram 100 mil pessoas desde dezembro do ano passado, sobretudo da cidade portuária de Hodeida. A coligação liderada pela Arábia Saudita acusa os houthis de usarem a cidade e outros portos para receberem fornecimentos de armas do Irão.

A guerra no Iémen, que já leva três anos e é considerada a pior crise humanitária do mundo, provocou a morte a mais de 10 mil pessoas e desalojou mais de três milhões.