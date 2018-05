O pai de Alex Leavey foi apanhado numa fotografia enquanto mirava o decote de uma mulher. Tornou-se meme

Fotografia partilhada no Instagram tornou-se fenómeno mundial

“Alguma vez entraste no Twitter e percebeste que o teu pai era um meme?” A Alex Leavey já. Quando entrou na rede social percebeu que o pai tinha sido apanhado numa fotografia de uma desconhecida a olhar para o decote de Dominique Robinson. A fotografia foi partilhada algumas centenas de vezes até que surgiu no mural de Alex Leavey.

Enquanto estava numa rua de Nova Iorque, Dominique Robinson tirou uma selfie. Além dela, ficou na imagem um homem que lhe mirava o decote. Em tom de gozo, Dominique publicou a fotografia no Instagram e lançou o desafio: “isto sou eu metida nos meus assuntos… mas quem consegue a legenda mais engraçada para o que este homem está a pensar?”. E, desde aí, a fotografia começou a circular na Internet.

“Assim que vi, percebi que aquele era o meu pai e ri-me da maior parte das partilhas que foram feitas”, disse Alex Leavey ao Buzzfeed News.“Ele diz que estava só a olhar para baixo.”

Entretanto, Alex Leavey também brincou com o assunto e já respondeu a algumas dúvidas no Twitter e publicou “a fotografia favorita” do pai.