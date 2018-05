Gina Haspel é confirmada como diretora da CIA mas vai ser difícil fugir do passado

Impôs métodos de tortura e agora diz que a sua missão será que não voltem a repetir-se. Os votos democratas de que precisava para ser confirmada como nova diretora da CIA validaram as suas explicações e tomaram como sincero o mea culpa. Gina Haspel, 61 anos, tornou-se esta quinta-feira a primeira mulher a dirigir a maior agência de espiões dos Estados Unidos - e de certo uma das mais abrangentes do mundo. O caminho para a confirmação começou quando Haspel, que integrou a CIA em 1985 e desde aí tem assumido várias posições de chefia, assegurou aos senadores norte-americanos, na sessão de confirmação da semana passada, que os métodos de tortura utilizados pelos americanos no pós-11 de Setembro não o deveriam ter sido. Para alguns isso não foi suficiente. Vários senadores consideraram que o apoio de Haspel ao programa desenhado por George Bush, o seu vice Dick Cheney e um núcleo duro de altos advogados do governo, inviabilizavam a sua nomeação para um cargo tão sensível. Também a Human Rights Watch e muitos outros grupos de defesa dos direitos humanos se mostraram violentamente contra o seu nome, que está associado à autorização de severas torturas de vários suspeitos de terrorismo numa base na Tailândia e posterior destruição dos vídeos que as documentavam. Mas Gina Haspel não quer repetir aquilo que hoje considera um erro.

Numa carta para Mark Warner, o democrata mais “senior” do Comité de Informações Secretas do Senado, Haspel disse, de forma bem clara, que mesmo que fossem considerados legais na altura, esses métodos não deveriam ter sido usados.

“Durante os últimos 17 anos, eu e a Agência [CIA] aprendemos as lições duras do pós-11 de Setembro. Embora eu não condene quem tomou as decisões, e reconheça a importância da informação que recolhemos, o programa danificou a nossa imagens e as imagens dos nossos agentes do mundo”, escreveu. Na resposta, Warner disse acreditar nas renovada boa-fé de Haspel: “Acredito que ela é alguém que conseguirá fazer frente ao Presidente se ele der uma ordem ilegal ou imoral - como um regresso aos métodos de tortura”.

O próprio senador John McCain, que é republicano mas foi torturado durante a Guerra do Vietname, manifestou-se contra a sua confirmação dizendo que era essencial que o Senado tivesse acesso a todos os documentos sobre o seu papel nos interrogatórios e chamando aos métodos de interrogatório da era Bush-Cheney "uma das páginas mais negras da História dos Estados Unidos". Isto ao contrário da maioria dos seus colegas republicanos, que não só a apoiaram como alguns até voltaram a defender o uso de métodos como waterboarding - simulação contínua de afogamento. John Cornyn, do Texas, vice-líder da bancada republicana no Senado, disse que esses métodos foram utilizados porque eram “necessários para prevenir um ataque de retaliação” no meio de um clima “em que se falava que a al-Qaeda estava prestes a conseguir uma bomba nuclear”, disse. Do lado dos democratas, uma das vozes mais críticas foi a de Tammy Duckworth, que combateu na Guerra do Iraque, e acusou Haspel de nunca ter pedido desculpa pelas suas ações “repreensíveis” e pelo uso de tortura que, segundo a tenente-coronel, “coloca em risco todos os militares norte-americanos sempre que são capturados por um inimigo”.

Podemos falar de feminismo?

Algumas vozes de apoio a Gina Haspel consideram que os seus críticos estão a focar-se demasiado no seu papel como coordenadora de uma operação que envolvia a tortura e menos no facto de ela se ter arrependido e de ser a primeira mulher a liderar a CIA. A porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, publicou na semana passa no Twitter uma mensagem de apoio a Haspel que se focava no aspeto feminista da questão: “Qualquer democrata que diz apoiar as mulheres mas se opõe à sua nomeação é um hipócrita”, escreveu. Carmen Middleton, ex-agente da CIA, disse que Haspel seria “um exemplo para a nova geração” na Agência. “Se ela conseguir quebrar esse telhado de vidro na CIA conseguirá fazer história na organização e será um exemplo poderoso para as mulheres mais novas, pessoas de outras etnias, que nunca tenham pensado numa carreira na segurança nacional e agora o possam vir a fazer.” Mas na página The Intercept, a jornalista Cora Currier sublinha algo diferente - ou duas coisas: em primeiro lugar que há de facto um número muito maior de mulheres a trabalhar na CIA do que havia nos anos 80 (de 1980 a 2012, a representação feminina na agência aumentou de 9% para 44%), o que quer dizer que também há mais mulheres a conduzir operações que não são defensáveis pelo simples facto de terem sido conduzidas por mulheres, como no artigo é explicado através da proliferação de ataques com drones, cada vez mais autorizados e lançados por mulheres, à distância. O segundo ponto é o de que a CIA e as outras agências de segurança nacional nos Estados Unidos continuam a ser um fortíssimo reduto do machismo, onde as capacidades físicas das mulheres são permanentemente postas em causa. Ora Haspel não falou nem de uma coisa nem de outra durante a audiência de confirmação, o que leva Currier a concluir que esta não é uma vitória feminista.

Um dos casos mais graves

Também na The Intercept, Jeremy Scahill conta uma outra história chocante. Sondra Crosby, um médico norte-americano, escreveu ao senador Warner, que acabou por apoiar a confirmação de Haspel, sobre o estado em que encontrou um dos presos mais importantes mantidos sob a supervisão de Haspel quando lhe conduziu um exame médico depois da sua libertação.

“Eu conduzi um exame médico a Abdal Rahim al-Nashiri e também a outros 20 homens parte do programa de Rendição, Detenção e Interrogatório da CIA e sou o único profissional de saúde a quem ele algum dia falou da sua tortura e dos seus efeitos e posso dizer que ele está irremediavelmente traumatizado. Suportou métodos de tortura de uma extrema crueldade física. Nos meus 20 anos de experiência de tratamento de vítimas de tortura, na Síria, no Iraque, na República Democrática do Congo, al-Nashiri é um dos indivíduos mais traumatizados que eu alguma vez vi”, lê-se na carta a que a The Intercept teve acesso.