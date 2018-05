Criança de dois anos morre após perseguição da polícia belga e francesa a carrinha com refugiados curdos

Na carrinha em fuga estavam cerca de 30 curdos de um campo de refugiados no norte de França, não muito longe da fronteira com a Bélgica

Mais de uma dezena de carros de polícia perseguiram uma carrinha cheia de refugiados curdos numa autoestrada em Namur, no sul da Bélgica. Quando a perseguição terminou, as autoridades encontraram uma menina de dois anos ferida e morta.

Segundo a BBC, a perseguição aconteceu na madrugada desta quinta-feira. A imprensa belga refere que durante a quase uma hora de perseguição a criança foi agarrada e colocada fora da janela para mostrar que ali se encontravam menores, numa tentativa de travar a polícia.

A carrinha ainda seguiu por vários quilómetros em fuga e só foi travada quando embateu contra um outro carro em Mons, a cerca de 80 quilómetros de onde começou a perseguição. Foi então que polícia e refugiados se confrontaram e houve uma troca de tiros. As autoridades garantem que a menina não foi atingida.

A Polícia francesa acredita que, de alguma forma, a viagem estava relacionada com o tráfico de pessoas. Dentro da carrinha encontravam-se 30 pessoas que seriam do campo de refugiados em Grande-Synthe, no norte de França e próximo da fronteira com a Bélgica.

Horas depois de ter sido noticiada a morte da menina, um grupo de refugiados manifestou-se numa autoestrada junto à fronteira.