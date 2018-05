Putin inaugura nova ponte que liga Rússia à Crimeia. Kiev e União Europeia protestam

O Presidente russo, Vladimir Putin, inaugurou esta terça-feira a ponte que liga a Rússia à península da Crimeia, anexada pela Rússia à Ucrânia em 2014, com as autoridades de Kiev a acusarem-no de "desrespeito" ao direito internacional. Segundo se pode ver na televisão russa, que transmitiu a cerimónia em direto, ao volante de um camião pesado cor-de-laranja, Putin atravessou, às buzinadelas, os 19 quilómetros da nova "Ponte da Crimeia", que liga a península de Taman, no sul da Rússia, à homónima ucraniana de Kertch, na Crimeia. Atrás do camião conduzido por Putin, viatura utilizada nos trabalhos de construção da ponte, e acompanhado por vários trabalhadores, seguiu cerca de uma dezena de outros camiões e automóveis ligados às obras, às autoridades e à segurança da Rússia.

Em Kiev, o primeiro-ministro ucraniano, Volodymyr Groisman, reagiu de imediato e acusou a Rússia de "desrespeito ao Direito Internacional" pela construção e inauguração da nova ponte. "O ocupante russo (...) continua a desrespeitar o Direito Internacional. A Rússia vai pagar bem caro", ameaçou o chefe do executivo de Kiev. Vestido informalmente, de jeans e com um blusão preto, Putin chegou a Kertch procedente de Sochi, também nas margens do mar Negro. A construção da nova ponte começou em fevereiro de 2016 e custou 228 mil milhões de rublos (cerca de 3.000 milhões de euros ao câmbio atual). A ponte inclui quatro faixas para automóveis (duas em cada direção), que serão abertas ao tráfego a partir das 00:00 de quarta-feira, e duas vias férreas, uma em cada sentido, cujas obras deverão estar concluídas em finais de 2019.

A construção da ponte para ligar a Crimeia à Rússia continental sem passar por território ucraniano foi uma das promessas de Putin após a anexação da península.

A União Europeia (UE) classificou esta ponte como "uma nova violação da soberania". A Rússia construiu aquela infraestrutura "sem o consentimento da Ucrânia", frisou uma porta-voz do serviço de ação externa da UE. "Isso constitui uma nova violação da soberania e da integridade territorial da Ucrânia pela Rússia", afirmou. O presidente russo, Vladimir Putin, inaugurou hoje a ponte, uma obra colossal, de 19 quilómetros, que visa facilitar o acesso russo à Crimeia, cuja anexação pela Rússia em 2014 não é reconhecida pela comunidade internacional.

"A construção de uma ponte visa prosseguir a integração forçada da península anexada ilegalmente na Rússia e o seu isolamento da Ucrânia, de que continua a fazer parte", disse a porta-voz europeia. A ponte, sublinhou, limita "a passagem dos navios pelo estreito de Kertch até aos portos ucranianos no Mar de Azov". A UE "continua a condenar a anexação ilegal da Crimeia e de Sebastopol pela Rússia e não vai reconhecer esta violação do direito internacional", afirmou.