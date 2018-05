Procuradora do Tribunal Penal Internacional promete "tomar as medidas adequadas" sobre violência em Gaza

A procuradora do Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, afirmou esta terça-feira que acompanha de perto a violência na faixa de Gaza e prometeu "tomar as medidas adequadas"."A minha equipa segue atentamente os desenvolvimentos no local e analisa qualquer alegado crime" que possa ser da competência do TPI, declarou Fatou Bensouda à agência France Presse, afirmando que "a violência deve parar".

Segundo o Ministério da Saúde palestiniano, na segunda-feira nos confrontos na faixa de Gaza morreram 60 palestinianos, oito deles menores, e 2.771 foram feridos, metade das quais por tiros dos soldados israelitas, incluindo 225 menores. Segunda-feira, dia da inauguração da embaixada norte-americana em Jerusalém, foi também o dia do conflito israelo-palestiniano mais sangrento desde a guerra do verão de 2014 no enclave palestiniano. Com aquelas mortes aumentou para mais de 100 o número de palestinianos mortos na faixa de Gaza desde o início, a 30 de março, de um movimento de contestação designado "marcha de retorno", que reivindica o regresso dos refugiados palestinianos às terras de onde foram expulsos ou fugiram após a criação do Estado de Israel, em 1948. Vários países pediram hoje uma investigação independente aos acontecimentos mortais na faixa de Gaza, como o Reino Unido, a Irlanda, a Bélgica e a Suíça, enquanto a Alemanha, tradicionalmente entre os principais defensores do Estado hebreu na Europa, se declarou favorável a um inquérito nesse sentido.

Os Estados Unidos bloquearam na segunda-feira a aprovação de um comunicado do Conselho de Segurança da ONU apelando a uma investigação independente dos acontecimentos. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, já tinha apelado a 13 de abril no Conselho de Segurança a uma "investigação independente e transparente" sobre os eventos violentos em Gaza entre israelitas e palestinianos.

A Liga Árabe, por seu turno, apelou hoje à procuradora do Tribunal Penal Internacional para que abra rapidamente um inquérito sobre os "crimes da ocupação israelita" contra os palestinianos. "Israel é uma entidade opressiva e assassina e os seus políticos e militares devem ser presentes ao Tribunal Penal Internacional", disse em comunicado Amjad Shamout, presidente da comissão permanente dos direitos humanos desta organização pan-árabe, na véspera de uma reunião de urgência da Liga Árabe sobre a decisão do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de transferir a embaixada norte-americana em Israel de Telavive para Jerusalém.

Também a organização Repórteres sem Fronteiras (RSF) anunciou hoje ter recorrido ao TPI sobre os "crimes de guerra cometidos pelo exército israelita contra jornalistas palestinianos" desde 30 de março.No pedido dirigido a Fatou Bensouda, a RSF evoca "tiros diretos de atiradores especiais ('snipers') do exército israelita contra dezenas de jornalistas palestinianos, no território de Gaza", no contexto das manifestações que se realizaram no enclave palestiniano desde 30 de março. Adianta que "dois jornalistas palestinianos (...) foram mortos por tiros de balas reais do exército israelita", ambos claramente identificados com a palavra 'Press', e "duas dezenas de outros jornalistas também foram feridos por balas".