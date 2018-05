Coreia do Norte ameaça cancelar cimeira com Trump e culpa exercícios militares entre EUA e Coreia do Sul

A Coreia do Norte ameaçou esta terça-feira cancelar a cimeira entre o seu líder, Kim Jong-un e o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como resposta aos exercícios militares conjuntos que a Coreia do Sul e os norte-americanos começaram na passada sexta-feira.

A informação está a ser avançada pela agência de notícias sul-coreana Yonhap, que também confirmou que a Coreia do Norte cancelou uma reunião marcada para esta quarta-feira com representantes da Coreia do Sul e na qual deveriam ser discutidos temas como a reunião das famílias separadas pela divisão da península em 1953.