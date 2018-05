Começaram as demolições no local de testes nucleares da Coreia do Norte

A Coreia do Norte vai convidar oito jornalistas sul-coreanos de uma agência de notícias e de uma emissora de televisão para testemunharem o desmantelamento de um local de testes nucleares, anunciou o Ministério da Unificação da Coreia do Sul.

A ação já terá tido início (e os jornalistas deverão acompanhar a sua finalização, entre 23 e 25 de maio), e enquadra-se na promessa feita pelo regime de Kim Jong-un de descontinuar os testes nucleares. A data escolhida antecede em um mês a cimeira Coreia do Norte-EUA, que decorrerá em Singapura.

Os jornalistas sul-coreanos terão autorização para entrar na Coreia do Norte a partir de um voo de Pequim, estando prevista a presença de outros repórteres estrangeiros, no dia 22 de maio.

Imagens de satélite mostram demolições no local dos testes nucleares

Segundo o “Guardian”, a Coreia do Norte terá começado a desmantelar o local onde se realizam testes nucleares, uma promessa feita pelo líder norte-coreano, Kim Jong-un antes do encontro previsto com Donald Trump.

A prová-lo estão imagens de satélite recolhidas a 7 de maio. O site 38 North, mantido por antigos diplomatas americanos afirma que aquelas imagens representam “a primeira prova efetiva de que o desmantelamento do local de testes já está em marcha”.

A zona de testes de Punggye-ri, no nordeste do país, foi o ponto de partida dos seis testes nucleares realizados pela Coreia do Norte e fica localizada entre as montanhas. Kim mostrou-se decidido a fechar o complexo depois do encontro histórico com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, no Paralelo 38, a 27 de abril.

As novas imagens divulgadas esta terça-feira mostram que edifícios-chave e vários armazéns foram demolidos e uma linha férrea que fazia a ligação a uma das entradas do complexo foi removida. As escavações para um novo túnel terão sido interrompidas em março.