Mais de 13 mortos nas últimas 24 horas em ataque suicida em cidade indonésia

Duas pessoas numa motorizada fizeram esta segunda-feira um ataque suicida no quartel-general da polícia em Surabaya, um dia depois de uma onda de explosões na cidade indonésia. Pelo dez pessoas ficaram feridas no ataque desta manhã, incluindo agentes da polícia, que ocorreu às 08h50 locais (02h50 em Lisboa).

No domingo, ataques à bomba em três igrejas fizeram pelo menos 13 mortos e mais de 40 feridos. O Daesh (autoproclamado Estado Islâmico), reivindicou os atentados, descritos pelo Presidente da Indonésia, Joko Widodo, como “cobardes, indignos e desumanos”.

Ainda não é claro se os ataques desta segunda-feira estão relacionados com as explosões do dia anterior.

O porta-voz da polícia de Java Oriental, Frans Barung Mangera, esclareceu que os detalhes completos não foram revelados por estarem ainda a identificar vítimas no local e porque a cena do crime ainda está a ser analisada.

[Notícia atualizada às 8h35]