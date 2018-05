MNE russo defende posição conjunta da Europa e Rússia sobre o acordo com Irão

Mohammad Zarif, ministro das Relações Exteriores do Irão disse esta segunda-feira que quer garantias dos signatários do acordo nuclear, durante as suas visitas a Pequim, Moscovo e Bruxelas, de que os interesses de Teerão serão defendidos após a saída dos EUA.

“O objetivo final de todas estas conversações é garantir que os interesses do povo iraniano, garantidos pelo (acordo), serão defendidos”, disse Zarif, citado por agências russas.

As declarações foram feitas no início de uma entrevista em Moscovo com o seu homólogo russo, Sergei Lavrov, que, por sua vez, considerou que os russos e os europeus devem "defender conjuntamente os seus interesses" nessa questão.

Ofensiva diplomática iraniana

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Mohammad Javad Zarif, iniciou este domingo (ontem) em Pequim uma deslocação a várias capitais, esperando esclarecer o futuro do acordo e obter garantias de preservação dos interesses do Irão, depois de os Estados Unidos terem anunciado que se retiravam do acordo.

As reuniões em Bruxelas vão realizar-se uma semana depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, ter anunciado a saída dos Estados Unidos do acordo concluído entre o Irão e o Grupo 5+1, constituído pelos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU - EUA, Rússia, China, França e Reino Unido - e a Alemanha. Tanto os países europeus como a Rússia e a China criticaram a decisão norte-americana e manifestaram empenho em manter o acordo.

O acordo nuclear permitiu o levantamento gradual das sanções económicas e financeiras internacionais ao Irão em troca do compromisso de Teerão de limitar o seu programa nuclear a fins civis.