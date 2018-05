Eleições no Iraque: o regresso de um líder xiita e o chumbo da atuação do atual primeiro-ministro

O líder xiita Muqtada al-Sadr é o provável vencedor das eleições parlamentares de sábado no Iraque, a primeira consulta nacional desde a derrota do Daesh (autoproclamado Estado Islâmico) em 2017. A informação é avançada pela Al Jazeera, com mais de metade dos votos contados.

Segundo a estação de televisão, trata-se de um regresso notável depois de o poderoso líder ter sido afastado durante anos por rivais apoiados pelo Irão.

Os resultados preliminares colocam o bloco do comandante paramilitar Hadi al-Amiri (apoiado pelo Irão) em segundo lugar, enquanto a lista do primeiro-ministro Haider al-Abadi não vai além da terceira posição.

A votação tem sido analisada como uma avaliação ao mandato do atual chefe de Governo e à sua promessa de ser mais inclusivo em relação à minoria sunita no Iraque.

Os resultados finais das eleições iraquianas devem ser anunciados ainda nesta segunda-feira.