EUA abrem embaixada em Jerusalém, com Trump em vídeo e palestinianos em protesto

Os EUA abrem esta segunda-feira a sua nova embaixada em Jerusalém numa iniciativa elogiada por Israel e condenada pelos palestinianos que se juntam para protestos em massa. Donald Trump marca presença apenas através de uma mensagem vídeo. O Presidente norte-americano é representado pela filha Ivanka Trump e o marido Jared Kushner.

A decisão de Trump de transferir a embaixada americana de Telavive revoltou os palestinianos, que veem Jerusalém Oriental como a capital de um futuro Estado, enquanto Israel considera a cidade como a sua capital “eterna e indivisível”.

Uma pequena embaixada provisória começa a operar esta segunda-feira no prédio do consulado dos EUA em Jerusalém. Mais tarde, quando o resto da embaixada se mudar de Telavive, o complexo será transferido para um espaço maior.

Para os palestinianos, a mudança da embaixada cimenta o status quo da ocupação, nota a Al Jazeera. No entanto, a controversa transferência não mudará a “vontade dos palestinianos”, garantem os moradores de Jerusalém, que preparam manifestações em larga escala.

Além de Ivanka Trump e de Jared Kushner, ambos conselheiros do Presidente norte-americano, marcam presença na inauguração o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, e o subsecretário de Estado, John Sullivan. Ausente está a maioria dos países europeus, incluindo Portugal, Espanha, França, Reino Unido e Itália. Da União Europeia só estão presentes Áustria, República Checa, Hungria e Roménia. No total, os EUA convidaram 86 países mas só 32 aceitaram.

A cerimónia de abertura coincide com o 70.º aniversário do Estado de Israel.