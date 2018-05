Catalunha. Torra promete impulsionar “todas as leis suspensas” pelo Tribunal Constitucional

Uma “nação plena, com todos os seus direitos”, foi a reivindicação deixada pelo candidato do Juntos Pela Catalunha, Quim Torra, no discurso esta segunda-feira proferido no Parlamento da Catalunha, onde será investido presidente do Governo regional.

Entre as várias promessas, Torra comprometeu-se a pôr em marcha um salário mínimo de 1.100 euros e afirmou que, sob a sua alçada, a Generalitat “voltará a impulsionar todas as leis que o PP levou ao Tribunal Constitucional e que foram suspensas”. Algumas “tinham sido aprovadas por unanimidade”, sublinhou.

A partir do seu escritório em Berlim, Carles Puigdemont seguiu online a sessão parlamentar, escreve o diário “El Mundo”.

No plano económico, Quim Torra reclamou a soberania fiscal para a região, e afirmou que o seu Governo pretende criar um organismo para lutar contra a corrupção e fraude.

Depois de falhar a tomada de posse numa primeira ronda de votações, realizada no sábado, Torras será eleito por maioria simples, graças às quatro abstenções da CUP (Candidatura de Unidade Popular, da esquerda radical). Mas, apesar de viabilizar a investidura, a força política diz-se pronta para “assumir um papel de oposição ativa, trabalhando, dentro e fora das instituições, para gerar um novo ciclo do movimento independentista”.