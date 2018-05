Avião aterra de emergência na China depois de janela no cockpit rachar

A janela de um avião rachou e feriu o copiloto, as máscaras de oxigénio caíram e o avião teve de aterrar de emergência em Chengdu

Um avião do modelo Airbus A318 aterrou esta segunda-feira de emergência na China, após a janela no cockpit ter rachado e ferido o copiloto no rosto, informou a Administração de Aviação Civil da China.

O avião, que se deslocava desde Chongqing, no centro da China, para a capital do Tibete, Lhasa, no sudoeste, aterrou a meio da viagem, na cidade de Chengdu.

Apesar do incidente, os 119 passageiros do voo, operado pela companhia aérea chinesa Sichuan Airlines, saíram ilesos, e apenas um outro membro da tripulação sofreu ferimentos ligeiros, durante a aterragem.

O comunicado da Administração de Aviação Civil da China afirma que está a decorrer uma investigação para apurar as causas do incidente.

Fotografias tiradas pelos passageiros e difundidas no portal do Diário do Povo, o jornal oficial do Partido Comunista Chinês, mostram que as máscaras de oxigénio funcionaram.

Outras imagens divulgadas sugerem que uma das janelas do cockpit foi totalmente removida.

No dia 17 de abril um incidente idêntico tirou a vida a uma mulher, e sete outras pessoas precisaram de tratamento médico, depois um motor a jato de passageiros ter aparentemente explodido durante o voo. O 1380 da Southwest Airlines fez uma aterragem de emergência em Filadélfia depois de uma janela, asas e fuselagem terem sido danificadas no incidente.