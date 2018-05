Xanana Gusmão consolida maioria absoluta em Timor-Leste

A Aliança de Mudança para o Progresso (AMP), liderada por Xanana Gusmão, está a consolidar uma maioria absoluta à frente do país. A contagem dos votos nas legislativas antecipadas de sábado em Timor-Leste está na reta final, com 96% dos boletins contados, e Xanana tem 49,33% da votação.

Na manhã deste domingo, segundo dados oficiais do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, a coligação AMP tinha 285.534 votos, à frente da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), com 198.745 votos, ou seja, 34,33% do total. Em terceiro lugar, surge o Partido Democrático (PD) com 45.884 votos (7,93%) e depois a Frente de Desenvolvimento Democrático (FDD), com 32.706 votos (5,65%).

Apenas estes partidos estão, para já, acima da barreira de 4% dos votos, necessária para conseguir eleger deputados. Se estes resultados se mantivessem, a AMP teria uma maioria absoluta de 34 lugares no parlamento nacional, com um total de 65 lugares.

Atualmente, os partidos que compõem a AMP têm 35 assentos no parlamento timorense. A Fretilin manteria os seus 23 deputados, o PD perderia dois lugares, para cinco, e a FDD estrear-se-ia com três.