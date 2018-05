Trump em rota de colisão

Por que motivo está Donald Trump ansioso por se reunir com Kim Jong-un, orgulhoso do seu arsenal atómico, e acaba de renegar um acordo que demorou vários anos a negociar e que impediria o Irão de desenvolver armas nucleares?

“Primeiro, porque Barack Obama nunca chegou a um entendimento com a Coreia do Norte e, por isso, não há qualquer legado para o atual Presidente dos EUA desfazer”, diz ao Expresso o iraniano Rouzbeh Parsi, professor de Estudos de Direitos Humanos na Universidade de Lund, na Suécia. “Segundo, porque não há qualquer animosidade ideológica em relação à Coreia do Norte nos círculos que rodeiam Trump, tanto quanto a que nutrem pelo Irão.”

Trump e Kim insultaram-se várias vezes publicamente. O primeiro ofendeu o segundo como “maníaco”, “Rocket Man numa missão suicida”; o segundo injuriou o primeiro como “lunático” e “psicopata”. Estes vitupérios mútuos não impediram que fosse agendada uma cimeira bilateral para 12 de junho, em Singapura. Mas “o estilo de Trump impossibilita qualquer encontro” entre o Presidente iraniano, Hassan Rouhani, “independentemente [de ter ou não luz verde] de Khamenei”, o Supremo Líder em Teerão, salienta Parsi. “Trump acha-se superior e emite ultimatos — os iranianos nunca aceitariam isso como princípio de conversa.”

Horas depois de ter condenado o “regime assassino” em Teerão, no seu discurso de 19 de setembro de 2017 na Assembleia Geral das Nações Unidas, Trump terá convidado Rouhani para jantar em Nova Iorque. O Presidente francês, Emmanuel Macron, tentou convence-lo a aceitar; Khamenei não autorizou. Para alguns foi uma oportunidade perdida, mas a revista “The American Conservative” anota que Trump não pretendia cessar hostilidades e sim reforçar a ameaça de que “a janela dourada de oportunidade aberta por Obama chegara ao fim”.

“Trump está, acima de tudo, empenhado em desfazer tudo o que se relaciona com a presidência de Obama”, sublinha Rouzbeh Parsi. “E rodeou-se de pessoas como Mike Pompeo [ex-chefe da CIA e atual secretário de Estado] e John Bolton [conselheiro nacional de segurança] que, por razões várias (Israel, supremacia americana, antipatia geral para com a República Islâmica), têm como única finalidade mudar o regime em Teerão.”

Ao renunciar ao chamado Joint Comprehensive Plan of Action (JCPoA), de que sempre desdenhou, (re)impondo duras sanções, Trump quer firmar um acordo alternativo — não especificado —, que inclua “o programa de mísseis balísticos de Teerão, o seu apoio a grupos extremistas e outras atividades malignas no Médio Oriente — Síria, Líbano e Iémen”. Mas porque não aceitou a sugestão de Macron de negociar um acordo complementar ao já existente, sem violar o que estava em vigor desde 2015?

E como vão os iranianos, que têm respeitado os seus compromissos, validados por rigorosos inspetores de armas da ONU, voltar à mesa das negociações com um Presidente que tem revogado vários compromissos internacionais — do Tratado Transpacífico ao Acordo de Paris — para agradar à sua base eleitoral?

O Irão só se manterá no acordo, acredita Rouzbeh Parsi, se os dividendos que dele obtém (relações e comércio com a Europa) se mantiverem substanciais, e não apenas promessas num pedaço de papel”. Para já, “Terrão está em modo de esperar, para ver se a União Europeia irá salvaguardar o JCPoA e aplicar contramedidas que neutralizem sanções secundárias dos EUA — o principal instrumento legal com que a América penaliza as empresas de outros países que fazem negócios com o Irão.”

Depois de tentar, em vão, apaziguar Trump, a UE parece agora disposta a aprovar legislação para amparar as empresas europeias que venham a ser penalizadas pelo sistema financeiro americano, como aconteceu em 1996, quando os EUA impuseram um embargo a Cuba. Neste caso, os europeus recorreram à Organização Mundial do Comércio e acabaram por forçar Washington a um acordo político.

Europa não pode contar com EUA

Na quinta-feira, na cerimónia de atribuição do Prémio Carlos Magno a Macron, a chanceler Angela Merkel reafirmou que “a Europa já não pode contar com os EUA para a proteger e deve tomar o seu destino em mãos — esse é o desafio do futuro.”

Desde a assinatura do JCPoA, os europeus beneficiaram em várias áreas de negócios com o Irão, da venda de aviões comerciais até ao maior contrato de petróleo e gás assinado com o gigante francês Total. A companhia estatal IranAir tinha encomendado 200 aviões de passageiros (100 à Airbus SE, 80 à Boeing e 20 ao consórcio franco-italiano ATR), mas dependentes de licenças americanas, uma vez que 10% das peças sobressalentes e mão de obra provêm de empresas nos EUA, todos estas transações estão sujeitas a sanções. A decisão de Trump significa prejuízos de 40 mil milhões de dólares (34 mil milhões de euros) para a Boeing e a Airbus.

“A UE não está unida”, lamenta Rouzbeh Parsi. “O E3 [Alemanha França e Reino Unido] tentaram tudo para que Trump mudasse de ideias. A Itália, a Espanha e a Suécia não acreditavam no sucesso destes esforços, mas a Polónia, a Hungria e a República Checa estão ideologicamente muito próximas de Trump. É, pois, uma incógnita saber até que ponto haverá uma posição comum europeia para instituir contramedidas” às sanções americanas.

Se americanos (e europeus) viram as costas à segunda maior economia do Médio Oriente e Norte de África, com mais de 300 milhões de consumidores, um dos grandes beneficiários será a China. Desde 2016, mais do que duplicou o seu comércio com o Irão, para 28 mil milhões de dólares (24 mil milhões de euros).

Também a Rússia será favorecida: duas companhias aéreas iranianas assinaram recentemente contratos para comprar 40 aparelhos Sukhoi Superjet-100s, num total de 2000 milhões de dólares (1700 milhões de euros).

Uma das consequências imediatas do que a iraniana Christiane Amanpour descreveu como “o maior ato deliberado de autossabotagem em política geoestratégica na era moderna” foi deixar Teerão e Telavive à beira de uma guerra total. Na sexta-feira, Israel atacou praticamente toda a infraestrutura militar iraniana na Síria, na maior ofensiva desde 2011. Estes bombardeamentos seguiram-se ao lançamento de 20 rockets, por forças iranianas, contra posições israelitas nos Montes Golã ocupados.

Israel saudou a decisão de Trump, tal como a Arábia Saudita, países que consideram o Irão “uma ameaça existencial”. Telavive e Riade, diz Rouzbeh Parsi, “não aceitam que Teerão exerça qualquer influência regional, e esta exigência nunca será aceite em negociações — daí o risco de guerra. Duvido que haja um Plano B.”