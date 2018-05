Presidente da Venezuela chama "assassinos do mundo" a responsáveis do FMI

O Presidente da Venezuela acusou este sábado os responsáveis pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) de serem "os assassinos do mundo". Nicolás Maduro afirmou que "são os responsáveis pelo colapso de dezenas de países, são responsáveis pela morte à fome de milhares e milhares de mulheres na Ásia, na América Latina, nas Caraíbas".



As declarações do Presidente venezuelano foram produzidas durante uma conferência de imprensa que antecedeu uma ação de campanha eleitoral no estado de Aragua, no centro do país. O governante sublinhou ainda que não se importa com o que é dito pelo FMI. Em causa está uma "declaração de censura" emitida pelo organismo a 2 de maio contra a Venezuela, por não divulgar dados oficiais sobre a evolução económica do país, que está a viver uma profunda recessão.

Seis meses para informar FMI sobre a evolução económica

O FMI deu mais seis meses à Venezuela para entregar a informação. Há mais de dez anos que o regime do país não se submete à avaliação económica anual do organismo liderado por Christine Lagarde. Por essa razão, a Venezuela está impedida de aceder a recursos daquela instituição financeira internacional e sob a ameaça de perder o próprio direito de voto no seio do organismo, podendo mesmo ser obrigada a abandonar o FMI.

O FMI, que definiu a situação económica da Venezuela como "dramática", prevê que a inflação naquele país possa rondar os 14.000% em 2018.