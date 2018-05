Paris: pais de suspeito do atentado foram detidos

O suspeito do ataque mortal com uma faca no centro de Paris é jovem nascido em 1997 na Chechénia. Fonte judicial francesa revelou que o atacante tinha nacionalidade francesa.



Os pais do suspeito foram, entretanto, detidos. O agressor foi morto pela polícia depois de no sábado à noite matar um homem de 29 anos e ferir quatro pessoas num bairro movimentado perto da Ópera Garnier.

O ministro dos Negócios Estrangeiros francês realiza este domingo um encontro especial de segurança para tratar do ataque, reivindicado pelo grupo Estado Islâmico.