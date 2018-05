Espanha. Novos partidos causam queda histórica do PP e PSOE

Há uma viragem história nas preferências políticas do eleitorado espanhol. O PP e PSOE, que desde 1982 governam os destinos do país, deixaram-se ultrapassar pelo Ciudadanos e pelo Podemos. Ocupam agora apenas o terceiro e quarto lugares, respetivamente, nas intenções de voto. Segundo o barómetro de maio do jornal El País, o Ciudadanos de Albert Rivera seria, com larga margem, o partido mais votado se hoje se realizassem eleições legislativas, com 29,1% dos votos. Na segunda posição, o Juntos Podemos obteria 19,8%, logo seguido pelo PP com 19,5% e em último o PSOE com 19%.

Desde o outono de 2017 que a tendência se vinha a acentuar: os velhos partidos descem, os novos crescem, pondo fim o bipartidarismo, que existe também em Portugal. Segundo o El País, "o PP e o PSOE estão a tornar-se em meros atores secundários da cena política. Se a tendência se mantiver nos próximos meses, o desastre nas eleições poderá ser histórico".

Juntos, os partidos Ciudadanos e Unidos Podemos ultrapassam já claramente a soma do eleitorado dos tradicionais PP e PSOE e quase que concentram as preferências de 50% dos eleitores.