Dois mortos, incluindo atacante, em esfaqueamento no centro de Paris

Uma pessoa morreu na sequência de um ataque com faca, este sábado, nas imediações de uma saída do metro no bairro da Opera Garnier, no centro de Paris. Quatro pessoas estão feridas, duas delas com gravidade, informaram as autoridades francesas. A polícia, depois de ter tentado imobilizar o atacante, disparou e acabou por abater o homem. Ver Twitter Ver Twitter O ataque aconteceu pouco antes das 21h (20h em Portugal continental). Testemunhas no local, citadas pela BBC, descreveram o pânico: pessoas a correr à procura de lugar seguro, a fugirem das ruas e a refugiarem-se nos cafés e restaurantes. Através das redes sociais,o ministro do Interior Gérard Collomb já lamentou o acontecimento, que considerou como um “ato de ódio”. Ver Twitter O Ministério do Interior francês e a polícia apelam a que não sejam divulgadas informações falsas sobre o ataque. em desenvolvimento