Daesh reinvidica ataque em Paris

O autoproclamado Estado Islâmico (daesh) reinvidicou o ataque deste sábado no centro de Paris. Numa nota divulgada esta noite pela Al Amaq, a agência de notícias do grupo radical islâmico, o daesh disse que o atacante era um “soldado do califado”.

Este sábado, uma pessoa morreu na sequência de um ataque com faca no bairro da Opera Garnier, no centro de Paris. Quatro pessoas ficaram feridas, duas delas com gravidade, informaram as autoridades francesas. A polícia, depois de ter tentado imobilizar o atacante, disparou e acabou por abater o homem.

O ataque aconteceu pouco antes das 21h (20h em Portugal continental). Testemunhas no local, citadas pela BBC, descreveram o pânico: pessoas a correr à procura de lugar seguro, a fugirem das ruas e a refugiarem-se em cafés e restaurantes.

Através das redes sociais,o ministro do Interior Gérard Collomb lamentou o acontecimento, que considerou como um “ato de ódio”.