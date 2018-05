Coreia do Norte anuncia fecho do centro nuclear ente 23 e 25 de maio

A Coreia do Norte anunciou este sábado que está a adotar “medidas técnicas” para desmantelar o seu complexo de ensaios nucleares,a numa zona montanhosa perto da fronteira com a China.

A operação será realizada entre os dias 23 e 25 de maio, de acordo com a anúncio da agência estatal KCNA, citando um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros. A data dependerá das condições atmosféricas.

O comunicado refere que o desmantelamento incluirá a explosão dos túneis, o bloqueamento das entradas e a eliminação de todas as instalações de observação, centros de investigação e de testes. A “área circundante será completamente fechada”.

Jornalistas e especialistas internacionais serão convidados para testemunhar o início do processo de desmantelamento.

Instalações degradadas em montanha de 2000 metros

Na cimeira entre as duas Coreias, a 27 de abril, o dirigente norte-coreano Kim Jong-un propôs a Seul uma a "completa desnuclearização" da Península, prometendo encerrar em maio o seu centro de ensaios nucleares, uma instalação secreta perto da fronteira com a China.

Foi neste complexo subterrâneo que se realizaram os seis testes nucleares realizados por Pyongyang, o último dos quais em setembro de 2017.

As instalações ficam numa zona rochosa e foram escavadas no interior de uma montanha de granito de 2.000 metros de altura, numa província do nordeste do país.

A existência do complexo foi revelado em outubro de 2006 com o primeiro teste nuclear norte-coreano, quando o país era liderado por Kim Jong Il, pai do atual líder.

Alguns especialistas acreditam que a decisão visa criar uma boa imagem do país e que, na realidade, as instalações estarão demasiadamente degradas para acolher novos testes nucleares.

De acordo com sismólogos chineses, o mais recente teste nuclear causou o colapso de rochas dentro da montanha.



Estados Unidos prometem ajuda

A nova atitude de Pyongyang abre um novo ciclo nas relações com Washington Os Estados Unidos declararam na sexta-feira estar “prontos” para ajudar a economia norte-coreana se o país tomar “medidas corajosas” para uma “desnuclearização rápida” e “completa”.

O secretário de Estado, Mike Pompeo, após um encontro com o líder norte-coreano para preparar a cimeira com o presidente Donald Trump, prometeu um "trabalho conjunto" que leve a economia da Coreia do Norte a "um nível de prosperidade" comparável ao dos vizinhos do sul.

Kim e Trump vão reunir-se a 12 de junho em Singapura.