MNE francês considera “inaceitáveis” sanções dos EUA a empresas que trabalham com o Irão

O ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Jean-Yves Le Drian, considerou “inaceitável” a decisão dos EUA de voltar a impor sanções a empresas que trabalham com o Irão. Em entrevista ao jornal “Le Parisien”, o governante disse esta quinta-feira que “a extraterritorialidade das medidas sancionatórias é inaceitável”, acrescentando que “os europeus não deviam ter de pagar pela saída dos EUA de um acordo para o qual eles próprios contribuíram”.

Após a decisão do Presidente Donald Trump de abandonar o acordo nuclear iraniano, Washington deu às empresas um prazo de seis meses para suspenderem os negócios com o Irão. Também não poderão fazer novos contratos ou enfrentarão elas próprias sanções, acrescentou a administração norte-americana.

No entanto, o destaque maior que o diário francês faz da entrevista vai para a crescente tensão entre Israel e o Irão. Na noite de quarta para quinta-feira, o Exército israelita realizou ataques aéreos contra dezenas de alvos iranianos na Síria, alegando agir em retaliação contra os disparos de foguetes por parte do Irão. “Condenamos qualquer tentativa de minar a segurança de Israel”, disse o chefe da diplomacia francesa.

“Está a acontecer o que temíamos: a fusão entre a guerra na Síria e a questão iraniana. Estas interferências regionais maiores reforçam os pesados riscos de confrontações mais amplas. O que aconteceu nas posições israelitas nos Montes Golã é extremamente sério”, acrescentou, apelando à adoção rápida de “soluções diplomáticas” capazes de fazer diminuir a escalada de tensões.

Considerando que o conflito pode efetivamente degenerar, Le Drian defende, ainda assim, que “cada parte mantenha o sangue frio”. “A decisão do Presidente Trump [de rasgar o acordo] é uma má decisão. Em primeiro lugar, põe em causa a palavra dada, a assinatura dos EUA num acordo elaborado com bastantes dificuldades mas com um bom resultado” e que, além do mais, representou “uma decisão unânime do Conselho de Segurança”, refere. “Depois, indiretamente, quer ele queira ou não, é um incitamento à proliferação. A não-proliferação nuclear é um avanço coletivo da comunidade internacional. Por fim, o resultado é um incitamento à guerra por todos os lados”, conclui.

O ministro francês dos Negócios Estrangeiros lembra ainda que “não é porque os Estados Unidos se retiram do acordo que ele caduca”. “Há outros signatários. Os europeus reafirmaram o seu forte desejo de continuarem. Há também os chineses, os russos e os iranianos. Espero que estes últimos continuem a respeitá-lo”, remata Jean-Yves Le Drian.