Guatemala expulsa embaixadores da Venezuela e da Suécia

A Guatemala anunciou esta sexta-feira a expulsão dos embaixadores da Venezuela e da Suécia, Elena Alícia Salcedo Poleo e Anders Kompass, respetivamente, por alegada "ingerência" nos assuntos guatemaltecos, divulgou o Ministério de Relações Exteriores (MRE) daquele país.

"Em virtude dos embaixadores Anders Kompass e Elena Alícia Salcedo Poleo, no desempenho das suas funções, terem assumido atitudes que resultam em ingerência nos assuntos internos do Estado da Guatemala, e não concordantes com a política externa do país, solicitou-se, aos Governos do Reino de Suécia e da República Bolivariana da Venezuela, que sejam retirados", explica um comunicado.

O documento, publicado na página do MRE na Internet, explica que "em consequência, o Governo da República da Guatemala fica à espera de que os respetivos Governos apresentem as propostas para novos chefes de missão, para iniciar o processo de 'agrément' dos candidatos".

"Esta solicitude não implica a declaração de 'pesona non grata'", conclui.

Segundo a imprensa da Guatemala, durante uma breve conferência de imprensa, o ministro de Relações Exteriores guatemalteco, informou os embaixadores do motivo "específico" da solicitude da saída dos dois diplomatas com a "maior brevidade possível".

"É uma decisão soberana da Guatemala e isto não significa que exista uma má relação com esses Governos", disse Sandra Jovel, sem precisar o que levou aquele país a acusar os diplomatas de "ingerência nos assuntos internos" guatemaltecos.

No entanto, segundo Sandra Jovel, terão contribuído para a decisão as recentes declarações do embaixador sueco, que classificou de "corrupta" toda a sociedade guatemalteca.

"Este tipo de comentários não é próprio de um embaixador", disse o ministro guatemalteco.

O embaixador sueco já negou ter proferido tais declarações.