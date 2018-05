Equipas de socorro correm contra o tempo para encontrar sobreviventes no Quénia. 50 corpos foram recuperados

Pelo menos 50 pessoas morreram no Quénia devido às cheias provocadas por uma rutura na barragem de Patel, no sudoeste do país, que obrigou centenas de pessoas a abandonar as suas casas, de acordo com um novo balanço das autoridades.

A água galgou as margens da barragem de Patel, na cidade de Solai, no condado de Nakuru, na noite de quarta-feira, varrendo centenas de casas.

"Muitas pessoas estão desaparecidas. É um desastre", disse o chefe da polícia da cidade de Rongai, Joseph Kioko.

Uma vila inteira foi praticamente varrida pelo lodo e pela água da barragem, de acordo com Gideon Kibunja, o chefe de polícia do condado, encarregado das investigações criminais.

As autoridades informaram que casas num raio de quase dois quilómetros ficaram submersas.

Cerca de 40 pessoas foram resgatadas da lama e levadas para os hospitais na manhã da passada quinta-feira, durante as operações das equipas de gestão de desastres da Cruz Vermelha no Quénia e do condado de Nakuru.

A área tem sete barragens usadas por uma fazenda, disse Keffa Mageni, um funcionário de um grupo de defesa que ajuda a recolocar os deslocados.

"Com as fortes chuvas sazonais, as barragens não têm saída", acrescentou Mageni.

"Há outras duas barragens que estão a vazar", disse um dos moradores que pediu ao Governo que investigue o caso para a segurança dos moradores.

O secretário do Ministério do Interior queniano, Fred Matiangi, visitou o local na passada quinta-feira e disse que o Governo iniciou investigações para determinar a estabilidade das outras seis barragens.

Mais de 225 mil pessoas no Quénia foram deslocadas das suas casas desde março, segundo o Governo.

Helicópteros militares e equipas de resgate foram mobilizados na semana passada para resgatar pessoas atingidas pelas cheias.

Quase 170 pessoas morreram desde março devido às inundações causadas por chuvas sazonais, segundo as autoridades quenianas.

As inundações atingiram o país da África Oriental que estava a recuperar de uma seca severa que atingiu metade do país.