EUA aplicam sanções a pessoas e empresas ligadas aos Guardas da Revolução Iraniana

Os EUA impuseram sanções a seis pessoas e três empresas que o país afirma terem ligações à força militar de elite do Irão, o Exército dos Guardiões da Revolução Islâmica. O secretário norte-americano do Tesouro, Steven Mnuchin, disse esta quinta-feira que as punições visam aqueles que canalizaram milhões de dólares para o grupo, financiando o que apelidou de “atividade maligna”.

O banco central do Irão ajudou a força militar de elite a aceder a dólares americanos através de “uma rede de câmbio de larga escala”, acrescentou o governante. O Departamento do Tesouro precisou que todos os seis indivíduos são iranianos.

Com a medida, adotada em conjunto com os Emirados Árabes Unidos (EAU), os norte-americanos ficam impedidos de fazer negócios com os indivíduos identificados. “O regime iraniano e o seu banco central abusaram do acesso a entidades nos EAU para adquirirem dólares americanos e assim financiarem as atividades malignas [da força militar de elite], incluindo para financiar e armar os seus grupos regionais”, disse Mnuchin em comunicado.

“Tencionamos cortar os fluxos de receita do Exército dos Guardiões da Revolução Islâmica onde quer que seja a sua fonte e qualquer que seja o seu destino”, acrescentou o governante norte-americano.

O Exército dos Guardiões da Revolução Islâmica é uma divisão das Forças Armadas do Irão e foi fundado depois da Revolução Iraniana de 1979. Os Guardas da Revolução, como também são conhecidos, são acusados de apoiar o grupo Hezbollah do Líbano e rebeldes iraquianos.

Em outubro de 2017, Donald Trump apelidou o grupo de “força terrorista corrupta” e de “milícia”, aplicando-lhe sanções. As novas medidas punitivas acontecem apenas dois dias depois de o Presidente dos EUA ter rasgado o acordo nuclear iraniano, um gesto definido como um “erro” pelo líder supremo do Irão, o Ayatollah Ali Khamenei.