Acordo nuclear com o Irão. Britânicos e franceses afinam estratégia contra sanções de Trump

O tema principal da chamada entre Theresa May e Donald Trump foi o Irão e pouco se desviaram do tema - apenas para reafirmarem a sua posição em relação ao fim do programa nuclear de um outro país que preocupada o Ocidente, a Coreia do Norte. Theresa May, primeira-ministra do Reino Unido concordou em marcar uma ronda de conversações com os Estados Unidos para discutir a possível repercussão das sanções que Trump deverá aplicar ao Irão no tecido empresarial britânico.

A França e a Alemanha são os outros dois países no núcleo duro europeu que já se mostraram apreensivos com as chamadas “sanções secundárias”, ou seja, sanções que não serão aplicadas diretamente ao Irão mas sim a empresas que mantenham negócios no Irão ou a países que continuem a comprar petróleo à República Islâmica. Neste caso, se Trump quiser mesmo optar pela linha dura, certas empresas podem ver-se impossibilitadas de aceder ao mercado financeiro norte-americano, por exemplo, entre outros “castigos” que seriam bastante onerosos para as empresas que decidam “fazer frente” à decisão dos Estados Unidos. Numa comunicado enviado aos jornalistas, o porta-voz de Theresa May disse que a primeira-ministra, mesmo assim, reafirmou o seu apoio ao acordo nuclear com o Irão: “A primeira ministra reiterou a posição do seu governo em relação ao acordo nuclear com Irão, notando que o Reino Unido e os seus parceiros europeus permanecem comprometidos com o fim do programa nuclear do Irão”, lê-se no documento. O comunicado acrescenta que a primeira-ministra levantou questões sobre os potenciais danos colaterais nas empresas europeias que já estejam a desenvolver negócios com o Irão.

Jean-Yves Le Drian, ministro dos Negócios Estrangeiros de França, esteve em Londres para discutir uma abordagem conjunta à decisão de Donald Trump em abandonar o acordo com o Irão e disse que as sanções são “inaceitáveis” e que “nenhuma empresa europeia deveria ter de pagar pelas decisões dos Estados Unidos em matéria de política externa”. Já o ministro das Finanças francês, Bruno Le Maire, disse que os Estados-membros iriam tentar fazer aprovar na Comissão Europeia um mecanismo legal conhecido como “bloqueador de sanções” para tentar circundar o impacto das sanções que deverão voltar a atingir a economia do Irão num máximo de 120 dias. Os franceses têm diversos interesses económicos no Irão nomeadamente através de empresas como a Renault, Total, Sanofi, Danone e Peugeot.