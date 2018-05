Trump recebe os três americanos libertados pela Coreia do Norte numa “noite especial”

O Presidente dos EUA, Donald Trump, recebeu os três norte-americanos libertados pela Coreia do Norte na madrugada desta quinta-feira. “É uma noite especial para estas pessoas realmente boas”, disse Trump numa base aérea próxima de Washington.

Acompanhado pela esposa Melania, Trump entrou no avião e, alguns minutos depois, o casal presidencial saía com os três homens. Numa declaração anterior, Kim Hak-song, Tony Kim e Kim Dong-chul agradeceram às autoridades americanas pela sua libertação. “Gostaríamos de expressar a nossa profunda gratidão ao Governo dos Estados Unidos, ao Presidente Trump, ao Secretário [de Estado Mike] Pompeo e ao povo dos Estados Unidos por nos trazerem de volta a casa”.

O regresso dos três detidos tirou do caminho um obstáculo delicado numa altura em que o Presidente dos EUA se prepara para o encontro histórico com o líder norte-coreano. Trump congratulou-se com o gesto de Kim Jong-un, acrescentando: “francamente não pensávamos que isto aconteceria antes da reunião”.

Questionado sobre se este tinha sido o feito de que mais se orgulhava, Trump disse tratar-se de “uma grande honra”. No entanto, o verdadeiro feito será “quando desnuclearizarmos toda a península [coreana]”, precisou. O Presidente norte-americano confessou também que esperava poder um dia viajar para a Coreia do Norte, afirmando acreditar que Kim Jong-un queria trazer o seu país “para o mundo real”.

Frustrado com as notícias da investigação em curso sobre as alegadas ligações entre a sua campanha presidencial e a Rússia e debaixo de críticas de aliados europeus depois de ter rasgado o acordo nuclear iraniano, Trump estava “ansioso” por celebrar um inequívoco triunfo na política externa, relata o jornal “The New York Times”.