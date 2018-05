Trump encontra-se com Kim Jong-un a 12 de junho em Singapura

Será a primeira vez que um presidente norte-americano ainda no cargo se encontra com um chefe de Estado norte-coreano. O encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jung-un, está marcado para dia 12 de junho em Singapura, adiantou Trump esta terça-feira através da sua conta na rede social Twitter.

Há menos de seis meses, a Coreia do Norte e os Estados Unidos pareciam estar à beira de um ataque mútuo com ambos os líderes a recorrem às redes socais para se criticarem duramente e com o regime norte-coreano a realizar testes nucleares quase todos os meses. Depois de a Coreia do Norte ter dito que estava preparada para discutir limites ao seu programa nuclear, os representantes de ambas as Coreias, separadas desde 1953, reuniram-se na zona desmilitarizada, que é também a demarcação fronteiriça entre os dois países, para uma reunião de onde acabou por sair um documento muito próximo de um acordo de paz e cooperação futuras. O encontro com Donald Trump, a acontecer, é um marco histórico nas relações entre dois antigos inimigos - mas vários analistas lembram que o regime comunista já prometeu outras vezes cessar o investimento no seu programa nuclear sem que essas promessas tenham sido cumpridas.