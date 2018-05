Singapura é o local escolhido para a cimeira histórica entre o Presidente dos EUA e o líder da Coreia do Norte

A cimeira história entre o Presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, será em Singapura. A informação está a ser avançada pela cadeia de televisão norte-americana CNN, que se apoia em duas fontes ligadas ao processo.

Numa conferência de imprensa esta quarta-feira, Trump descartou a hipótese de a zona desmilitarizada, que separa a Coreia do Norte da Coreia do Sul, vir a ser o local do encontro, revelando que a data e a localização seriam anunciadas nos próximos dias.

Singapura tem sido o local preferido entre as autoridades de Washington, que veem a neutralidade da cidade-estado como uma vantagem em relação a outras localizações mais próximas de Pyongyang. No entanto, a Casa Branca recusou-se a confirmar o local.

“Posso dizer-vos que a data e o local estão definidos, mas, além disso, não tenho outros anúncios a fazer neste momento. Mas esperamos que isso seja anunciado aqui nos próximos dias”, disse a secretária de imprensa, Sarah Sanders, aos jornalistas.

Singapura e a zona desmilitarizada que divide as Coreias foram os dois únicos locais a que Trump se referiu em público como localizações potenciais da cimeira, que, a realizar-se, será o primeiro encontro de sempre entre um Presidente dos EUA em funções e um líder da Coreia do Norte.

Esta quarta-feira, Donald Trump reconheceu que neste momento os planos para o encontro ainda poderiam desfazer-se. “Tudo pode afundar-se. Tudo pode afundar-se”, repetiu. “Muitas coisas boas podem acontecer, muitas coisas más podem acontecer. Acredito que ambos os lados querem negociar um acordo. Penso que seremos bem-sucedidos. Mas muitas coisas podem acontecer”, disse o Presidente norte-americano.

Singapura é um dos 47 países que têm uma embaixada norte-coreana, sendo igualmente um aliado próximo de Washington. Contudo, não tem seguramente as vantagens simbólicas da zona desmilitarizada, onde Kim Jong-un e o Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, se encontraram no mês passado, nota a CNN.