Rússia e Irão mantêm "colaboração estreita" em acordo nuclear

A Rússia e o Irão vão manter uma "colaboração estreita" sobre o acordo nuclear, depois da decisão do presidente norte-americano, Donald Trump, de se retirar do pacto, anunciou esta quinta-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Riabkov, e o seu homólogo iraniano, Abbas Araghchi, reuniram-se em Teerão e sublinharam o seu "empenho em salvar o acordo" assinado em 2015, lê-se num comunicado."A Rússia e o Irão acordaram prosseguir uma colaboração estreita nesse âmbito no interesse da cooperação" entre os dois países, acrescenta o texto.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse-se quarta-feira "profundamente preocupado" com a saída dos Estados Unidos do pacto, concluído em 2015 entre o Irão e as potências internacionais do chamado Grupo 5+1, constituído pelos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU - EUA, Rússia, China, França e Reino Unido - e a Alemanha. O porta-voz de Putin, Dmitri Peskov, acusou esta quinta-feira os Estados Unidos de praticarem um "protecionismo velado" e de infringirem as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC) ao retirarem-se do acordo e ao prometerem restabelecer as sanções contra o Irão. "Trata-se de protecionismo dissimulado e de medidas que, naturalmente, são absolutamente contrárias às normas e regras da OMC. Isso vai exigir um trabalho muito intenso, incluindo no plano jurídico", disse Peskov.

O acordo nuclear de 2015 permitiu o levantamento gradual das sanções económicas e financeiras internacionais em troca do compromisso de Teerão de limitar o seu programa nuclear a fins civis.