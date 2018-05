Primeiro-ministro malaio reconhece derrota nas eleições presidenciais

O primeiro-ministro malaio, Najib Razak, reconheceu esta quinta-feira a derrota nas eleições presidenciais, realizadas na quarta-feira, afirmando que vai "honrar o princípio da democracia parlamentar".

Numa declaração para as televisões, Najib Razak declarou aceitar o "veredito do povo", acrescentando que o seu partido, Barisan Nasional (BN), vai "honrar o princípio da democracia parlamentar".

Como nenhum partido conseguiu a maioria na eleição, cabe agora ao rei do país a responsabilidade de nomear o próximo primeiro-ministro.

"O Barisan Nasional respeitará qualquer decisão tomada pelo rei" disse o primeiro-ministro, apelando ainda "a todos os malaios que fiquem calmos e confiem na sabedoria do rei para fazer a melhor escolha."

A aliança opositora Pacto pela Esperança venceu, na quarta-feira, as eleições na Malásia e colocou um fim a 60 anos do partido BN no poder.

A Comissão Eleitoral da Malásia indicou que o Pacto pela Esperança, a aliança liderada pelo ex-chefe do Governo Mahathir bin Mohamad, de 92 anos, tem garantidos 112 deputados, enquanto a antiga coligação governamental, que integra o BN, conseguiu eleger apenas 76.

Mahathir bin Mohamad anunciou que a aliança opositora já foi contactada por um representante da monarquia para reconhecer sua vitória e que um novo primeiro-ministro será empossado, provavelmente na sexta-feira.

O vencedor destas eleições, 92 anos, é considerado o responsável pela modernização da Malásia durante seu governo de 22 anos que terminou em 2003, mas, lembraram os analistas, é também conhecido por ter subjugado os tribunais e aprisionado opositores aos regime.

Os apoiantes do Pacto pela Esperança tomaram as ruas de Kuala Lumpur para celebrar esta inesperada vitória.

Mahathir Mohamad ocupou a chefia do Governo entre 1981 e 2003 e regressou à política há dois anos, na sequência de um escândalo financeiro, que envolve Najib Razak.

Os Estados Unidos e vários países estão a investigar as acusações de que Najib Razak recebeu em contas bancárias pessoais 700 milhões de dólares de um fundo de investimento público.

O Governo malaio rejeitou estas denúncias e acusou a oposição de usar notícias falsas para ganhar votos, afirmando que as notícias sobre a apropriação indevida de um fundo estatal e as acusações de lavagem de dinheiro são falsas.