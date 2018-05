Milhares voltam às ruas da Nicarágua: já conseguiram recuo nos cortes nas pensões mas agora exigem mudanças

Daniel Ortega queria reformar o sistema de pensões e mexer na segurança social mas acabou a comprar um guerra com o povo. É o período mais negro desde que se sentou na cadeira de Presidente da Nicarágua, em 2007. Nas últimas horas dezenas de milhares de manifestantes voltaram às ruas de Manágua, Matagalpa e Chinandega, conta a BBC.

O desassossego no país começou sensivelmente há um mês quando Ortega anunciou os cortes nas contribuições sociais. A violência tem subido de tom desde então. No dia 22 de abril o “Guardian” dava conta de 25 mortes na sequência dos protestos, incluindo a do jornalista Ángel Gahona, que foi morto enquanto fazia um direto na TV. Sensivelmente uma semana depois, o “Washington Post”, citando uma ONG direcionada para os Direitos Humanos, falava em 63 mortos - outros grupos no terreno registam “mais de 40 mortos”.

Esta quarta-feira os protestos voltaram às ruas da Nicarágua. De azul e branco, as cores da bandeira do país, os manifestantes concentraram-se em Manágua, Matagalpa e Chinandega. Um grupo reduzido de apoiantes do Governo juntou-se noutra zona da capital. Segundo o jornal local “El Nuevo Diário”, o protesto estava agendado para as duas da tarde, mas as pessoas - que se deslocaram a pé, de táxi, em camionetas e autocarros - começaram a chegar por volta do meio-dia.

“É incrível, a gente que se concentrou aqui e que continua a chegar”, disse ao jornal “El Nuevo Diário” Cándida Argüello, de 56 anos, que levava na cabeça um lenço branco e azul. “Nunca tinha visto tanta gente e algo assim sem que se deem incidentes lamentáveis.”

Quatro polícias foram baleados na quarta-feira, mas o diretor-adjunto da entidade diz que o episódio nada tem a ver com os protestos. Na quarta-feira, conta o mesmo diário, ao cair da noite registaram-se alguns incidentes menores: árvores metálicas, um símbolo do Governo, foram incendiadas. Mas não terá passado daí.

Ortega até recuou nas intenções, mas a temperatura não arrefeceu. Está por acontecer um prometido encontro entre Governo e manifestantes. A insatisfação arrancou com a segurança social e os cortes nas pensões, mas está agora a ganhar outra dimensão: os manifestantes exigem justiça para os que morreram a gritar na rua, liberdade de expressão e acesso à informação e que o sistema eleitoral seja fiável, nomeadamente o sistema de contagem de votos.

Este é o terceiro mandato de Daniel Ortega na presidência da Nicarágua.