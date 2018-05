Malásia elege primeiro-ministro com 92 anos - o chefe de Estado mais velho do mundo

Mahathir Mohamad tem 92 e volta a liderar a Malásia depois de já o ter feito por mais de 22 anos, precisamente pelas cores do partido que agora derrotou. Najib Razak, candidato malaio a primeiro-ministro pelo partido Barisan Nasional, perdeu as eleições gerais para o nonagenário numa campanha manchada por escândalos de corrupção e aproveitamento de fundos públicos por parte do seu governo.

Mahathir Mohamed já se tinha reformado. Em 2003 abandonou a política mas voltou agora ao ativo para liderar uma coligação contra Najib Razak que está no governo há nove anos. O veterano político malaio voltará a exercer funções pelo menos por mais quatro anos, o que fará com que, nas próximas eleições, Mohamed tenha 96 anos. Esta derrota é particularmente humilhante porque Najib Razak é descendente de uma poderosa família política, que tem liderado os destinos da Malásia desde a sua independência, em 1957. O Barisan Nasional já tinha sido o partido de Mahathir durante mais de duas décadas e é também por isso que estes resultados estão a ser descritos como uma surpresa por quase toda a imprensa internacional. A coligação que Mahathir liderou para estas eleições, a frente Pakatan Harapan, ganhou uma maioria absoluta no parlamento e Mhathir Mohamed deverá ser empossado pelo rei já na próxima segunda-feira.

Quando os resultados começaram a ser divulgados, centenas de pessoas saíram à rua para festejar um acontecimento que muitos consideraram histórico. O “The Guardian” esteve na festa e recolheu alguns testemunhos que passam todos pelo mesmo: alívio pela mudança que chega ao fim de mais de 60 anos e “orgulho no povo malaio”, uma frase muito repetida pelos eleitores entrevistados. A vitória de Mahathir Mohamed marca o fim do reinado de Najib Razak, que chegou ao poder em 2009 mas viu a sua reputação posta em causa por culpa do chamado “escândalo 1MDB quando mais de perto de três mil milhões de euros foram retirados de um fundo governamental sob supervisão do primeiro-ministro.