Israel acusa Irão de disparar 20 morteiros sobre os Montes Golã

Forças iranianas presentes na Síria disparam pelo menos 20 morteiros contra posições israelitas nos Montes Golã, disseram na madrugada desta quinta-feira as Forças de Defesa Israelitas (IDF). Segundo informações transmitidas pelo porta-voz das IDF, o tenente coronel Jonathan Conricus, alguns dos disparos foram interceptados e destruídos pelas defesas antimíssil israelitas e os danos “são mínimos”.

“Por volta das 00h10 [22h10 em Lisboa], forças afectas ao Irão disparam cerca de 20 projéteis, a maioria possivelmente morteiros, contra a linha de defesa israelita nos Montes Golã”, disse o responsável citado pelo diário britânico “The Guardian”. A confirmar-se esta é a primeira vez que forças iranianas disparam diretamente contra as forças israelitas, que ocupam os Montes Golã. A área estava sob alerta desde que Donald Trump decidiu, na terça-feira, retirar os Estados Unidos do acordo nuclear com o Irão, avisando que iria repor as sanções que tinham sido aliviadas depois de a República Islâmica ter concordado em cessar o seu programa nuclear. “As Forças de Defesa Israelitas veem este ataque como algo muito sério. Isto ainda não acabou", rematou o tenente coronel.