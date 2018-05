Human Rights Watch acusa Israel de querer silenciar a organização

A Human Rights Watch (HRW) acusa Israel de tentar silenciar a organização e de apagar as críticas sobre as violações dos Direitos Humanos no país, depois de o Governo ter dado um prazo de 14 dias ao diretor-geral da ONG para abandonar a nação.

“Isto não é sobre Shakir. O que está em causa é silenciar a Human Rights Watch e terminar com as críticas sobre o historial de Direitos Humanos em Israel”, declarou Iain Levin, subdiretor da organização não governamental, citado pela Al-Jazeera.

Num gesto de solidariedade, 15 organizações israelitas de Direitos Humanos criticaram a decisão de expulsar o diretor-geral da Human Rights Watch através de um comunicado conjunto.

“A decisão de Israel de deportar um membro da Human Rights Watch – e a crescente lista de pessoas a quem é negada a entrada por criticar a ocupação – coloca o país na lista de Estados de má reputação. Tais governos tentam controlar as mentes, os pensamentos e as ações do povo, em vez de salvaguardar a liberdade de expressão e a sua liberdade para atuar e protestar contra as políticas do Governo”, pode ler-se no documento.

Na quarta-feira, o Ministério do Interior israelita anunciou que Omar Shakir terá que deixar o país dentro de 14 dias, alegando que o diretor-geral da HRW em Israel apoia o Movimento BDS, uma campanha de Boicote, Desinvestimento e Sanções para pressionar Israel a respeitar os direitos do povo palestiniano.

O Movimento BDS exige o fim da ocupação da Palestina, direitos iguais para os cidadãos palestinianos em Israel e o direito de todos os refugiados palestinianos de regressarem às casas onde viviam antes da ocupação.