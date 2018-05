Ataques iranianos a posições israelitas são “grave provocação”, diz MNE alemão

O Governo alemão qualificou esta quinta-feira como uma “grave provocação” os ataques das forças iranianas, a partir da Síria, contra as posições israelitas nos Montes Golã.

"Esses ataques são uma grave provocação que nós condenamos veementemente", afirmou num comunicado o Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão, acrescentando que "Israel tem o direito de se proteger".

De acordo com a nota, "é muito importante que se volte a uma diminuição da escalada da violência na região".

"Isso significa que devemos fazer tudo o que pudermos para finalmente encontrar uma solução política duradoura para o conflito na Síria", sublinhou o comunicado.

Depois de semanas de tensão, as forças iranianas na Síria dispararam, na noite de quarta-feira, duas dezenas de projéteis - como foguetes - contra as forças israelitas na parte dos Montes Golã ocupada por Israel.

Os projéteis, alguns dos quais foram intercetados pelo sistema de defesa antimíssil israelita, não causaram vítimas e o exército israelita retaliou.

As forças armadas de Israel bombardearam “quase todas” as infraestruturas iranianas na Síria em resposta aos ataques sírios contra posições nos Montes Golã, disse hoje o ministro da Defesa israelita, Avigdor Lieberman.

“Nós bombardeámos quase todas as infraestruturas iranianas na Síria. Eles devem ter presente o ditado que diz que ‘se nos molham com chuva nós fazemos cair uma tempestade por cima deles’”, afirmou Lieberman.

“Espero que este episódio esteja fechado e que eles tenham compreendido”, acrescentou o ministro da Defesa de Israel.

O Governo sírio conta com o apoio do Irão na luta contra os grupos armados da oposição e as organizações extremistas islâmicas.

As tensões recentes foram reavivadas pelas incertezas em torno do acordo nuclear alcançado em 2015 pelas grandes potências com o Irão, sobretudo porque na terça-feira o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu retirar-se desse acordo.