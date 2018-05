“Vou morrer.” “Vais, de facto, tal como todos nós um dia.” A conversa entre doente e serviço de socorros que está a chocar França

Durante três minutos, Naomi Musenga pediu que a ajudassem mas em troca recebeu impaciência e “gozo”. Acabou por morrer. Ministério da Saúde francês já abriu um inquérito ao caso

A conversa aconteceu há quase seis meses mas só agora foi revelada. Os que a ouviram ou tiveram conhecimento do seu conteúdo dizem-se chocados e querem uma explicação. Naomi Musenga, de 22 anos, telefonou para o serviço de socorros de Estrasburgo (SAMU) porque estava com dores e precisava de ajuda. “Vou morrer”, disse. Mas do outro lado responderam-lhe apenas: “Vais, de facto, tal como todos nós.”

Durante a conversa, que segundo os registos disponíveis demorou três minutos, a jovem disse estar com “muitas dores” mas teve dificuldade em explicar o que sentia exatamente. “Por favor, ajude-me, estou muito doente”, afirmou. “Não posso ajudá-la porque não sei o que se passa”, respondeu o assistente, ameaçando desligar a chamada caso Naomi Musenga não conseguisse explicar melhor o que tinha. Aconselhou-a depois a chamar um médico e deu-lhe um número de outro serviço, o SOS Médecins, que envia médicos a casa. Naomi Musenga fê-lo e foi levada para o hospital, onde acabaria por morrer devido à falência de vários órgãos e hemorragias, na sequência de um ataque cardíaco.

Na mesma gravação ouve-se o assistente a “gozar” com a jovem, juntamente com outro colega, segundo o jornal francês “Le Monde”. O Ministério da Saúde francês já abriu um inquérito ao caso e a ministra da saúde francesa, Agnès Buzyn, mostrou-se indignada com a situação. O assistente em causa terá sido já suspenso.

O caso remonta a dezembro mas só agora veio a público depois de a família da vítima ter obtido a gravação, que foi divulgada por um site de informação local. Nas redes sociais multiplicam-se os pedidos de esclarecimento e foi já criada uma página no Facebook em que se pede “justiça” por Naomi Musenga. #JusticePourNaomi (“Justiça por Naomi”) é também o nome da hashtag que tem sido utilizada por milhares de utilizadores do Twitter nas últimas horas.