Trump anuncia libertação de três prisioneiros americanos detidos na Coreia do Norte

A Coreia do Norte libertou três cidadãos americanos, disse Donald Trump através da sua conta de Twitter. A libertação está a ser encarada como um gesto de boa-vontade por parte da Coreia do Norte, antes da realização do encontro histórico entre Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un.

Trump explica na mensagem do Twitter que irá pessoalmente felicitar os três homens quando regressarem aos Estados Unidos com o seu secretário de Estado, Mike Pompeo, que esteve em Pyongyang a planear o futuro encontro entre os dois líderes.

Kim Hak-song, Tony Kim and Kim Dong-chul estavam detidos por acusações de atividades contra o Estado norte-coreano e tinham sido condenados a trabalhos forçados em campos naquele país.

Quem são os três americanos?

Kim Hak-song foi detido por suspeita de “atos hostis” em maio de 2017. Gostava de ser visto como um missionário Cristão que tentou dar início a uma quinta agrícola experimental na Universidade de Ciência e Tecnologia de Pyongyang.

Tom Kim, outro dos detidos, também era conhecido como Kim Sang-duk e trabalhava na mesma universidade. Foi preso em abril de 2017 acusado de espionagem. Segundo meios de Comunicação Social da Coreia do Sul, Kim esteve envolvido em trabalho humanitário no Norte da península.

O último dos americanos presos em Pyongyang, Kim Dong-chul, - que assumiu funções como pastor em inícios da década de 1960 - acabou detido por acusações de espionagem em 2015 e condenado a dez anos de trabalhos forçados.